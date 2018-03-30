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    Правительство Канады даже не рассматривает безвиз с Украиной - заявление

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    (обновлено: )26220
    Согласно заявлению Кабмина Канады, правительство решительно настроено "приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие, однако пока не рассматривает активно просмотр визовых требований для Украины".
    Флаг Канады
    RIA News

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Правительство Канады не будет пересматривать свой визовый режим с Украиной, которая пока не соответствует нормам для его изменения, говорится в ответе правительства страны на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, передает "Укринформ".

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    "Правительство Канады решительно настроено приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие, однако пока не рассматривает активно просмотр визовых требований для Украины", — подчеркивается в документе.

    В правительстве добавили, что внимательно следят за ситуацией в Украине, но считают, что страна пока не соответствует безвизовым требованиям, которые предъявляет Канада.

    "В эти критерии входят социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация с безопасностью", — говорится в ответе.

    В Канаде также заявили, что страна имеет визовый режим с большинством стран мира и не проводит его просмотр на основе взаимности.

    Отмечатеся, что Украина отменила визы для канадцев в 2005 году.

    Ранее сообщалось, что Украина и Канада договорились о совместном строительстве стартовой площадки для ракет на территории одного из канадских космодромов.

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