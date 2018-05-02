ЕС намерен ужесточить правила въезда по безвизу - СМИ

luxurylivingmag.com Волга: весь мир завидует Украине — у нас безвиз с Барбудой В Европейском Союзе могут пересмотреть правила въезда в Шенгенскую зону для граждан стран, которые имеют безвизовый режим; среди них и украинцы, сообщает ТСН.

Нововведениями могут ввести дополнительную проверку стоимостью 7 евро. Такое решение приняли послы Евросоюза, теперь его должны рассмотреть Европарламент и Совет ЕС.

"Если изменения получат поддержку, то путников обяжут заполнять анкету на специальном сайте максимум за 96 часов до путешествия. Данные из анкеты будут проверять в базах ЕС и Интерпола, и уже по результатам этой проверки будут выдавать разрешение на въезд, которое будет действовать три года", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Украина и Перу договорились о внедрении безвизового режима.