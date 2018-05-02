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    ЕС намерен ужесточить правила въезда по безвизу - СМИ

    (обновлено: )783141
    Если изменения получат поддержку, то путешественников обяжут заполнять анкету на специальном сайте максимум за 96 часов до путешествия. Данные из анкеты будут проверять в базах ЕС и Интерпола.
    Загранпаспорт
    УНИАН

    Барбуда
    luxurylivingmag.com
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    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Европейском Союзе могут пересмотреть правила въезда в Шенгенскую зону для граждан стран, которые имеют безвизовый режим; среди них и украинцы, сообщает ТСН.

    Нововведениями могут ввести дополнительную проверку стоимостью 7 евро. Такое решение приняли послы Евросоюза, теперь его должны рассмотреть Европарламент и Совет ЕС.

    "Если изменения получат поддержку, то путников обяжут заполнять анкету на специальном сайте максимум за 96 часов до путешествия. Данные из анкеты будут проверять в базах ЕС и Интерпола, и уже по результатам этой проверки будут выдавать разрешение на въезд, которое будет действовать три года", — говорится в сообщении.

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    Ранее сообщалось, что Украина и Перу договорились о внедрении безвизового режима.

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