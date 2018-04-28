Ажиотаж спал: украинцы стали меньше ездить в Европу по безвизу

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КИЕВ, 28 апр —РИА Новости Украина. Безвизовым режимом со странами ЕС воспользовались уже 490 000 граждан Украины, в частности, с начала апреля этого года — около 26 000, тогда как в первые месяцы действия безвиза наблюдался ажиотаж — до 80 000 украинцев в месяц.

"Всего с начала введения безвиза со странами Европейского Союза последовало 17,6 миллиона граждан. Из них 4,2 миллиона человек по биометрическим паспортам, а 490 000 граждан Украины воспользовались безвизом, большинство из которых выбрали авиационные пункты пропуска", — сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как отмечается, наименьшее количество граждан выбирает путешествия морем.

"Определенный ажиотаж среди желающих беспрепятственно путешествовать наблюдался в первые месяцы действия безвиза — в среднем пограничники оформляли в 80000 украинцев в месяц. В ноябре прошлого года этот показатель составлял 32,5 тысячи человек, а уже с начала апреля этого года — около 26 тысяч граждан", — сообщает погранслужба.

По данным пограничников, чаще всего украинцы выбирают маршрут для путешествий через украинскую-польскую границу, реже — через пункты пропуска на границе со Словакией.

Ранее сообщалось, что Украина и Перу договорились о внедрении безвизового режима.