ЧП с мигрантами в ФРГ: полиция бессильна - Рар

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Немецкая полиция провела рейд в убежище для мигрантов, где три дня назад 150 беженцев устроили столкновения с полицией и препятствовали депортации 23-летнего мужчины из Того. После стычки между правоохранителями и беженцами, относительно 27 человек решается вопрос о возбуждении уголовного дела за сопротивление органам правопорядка. В ходе спецоперации также были выявлены пять человек, подозреваемых в кражах или преступлениях, связанных с наркотиками, у 18-ти обнаружили крупные суммы денег.

Какими политическими последствиями обернется конфликт, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал немецкий политолог Александр Рар.

Ситуация, которая возникла в связи с инцидентом, насколько широкий общественный резонанс имеет? Или это ЧП не настолько существенное, чтобы быть резонансным?

— Нет, случай — достаточно резонансный… Потому что в новостях сообщалось, что полиция пришла арестовать беженца, которого должны были выдворить из Германии. Его бумаги были просрочены, он не имел права оставаться здесь. А тут 100 человек африканцев встало на его защиту и начали отбивать его от полиции. И полиция просто сдалась. Она этого парня сдала им. Он, конечно, скрылся, сбежал. И сейчас идет дискуссия в обществе, правильно сделала полиция или нет. Многие СМИ пишут, что полиция вела себя абсолютно правильно, потому что надо было каким-то образом деэскалировать ситуацию, чтобы не было кровопролитий. С другой стороны, есть, конечно, другие аргументы. Над полицией издеваются. И полиция не в состоянии наводить порядок в собственной стране. И это, конечно, наводит партию "Альтернатива для Германии" на то, чтобы критиковать действия полиции и действия государства в этом смысле. Я не знаю, как это все кончится. Сегодня есть другой случай, опять говорится о побоищах в другом лагере для беженцев. Очень много людей приходит сюда. И они все ждут, что они наконец-то получили бы постоянное жительство. Никто не хочет из Германии уезжать. А тут сейчас политика действительно сокращения идет беженцев, не всех принимают. Очень многим опять же не дают никакого политического убежища. Они здесь два или три года сидели, ждали, агрессивными становятся и со всей этой агрессией начинают выступать против властей.

Получается, что немцы оказались в ситуации, когда полиция не может им гарантировать безопасность со стороны агрессивных мигрантов?

— Вообще такие мысли и такие ощущения у многих людей проявляются реально, что полиция их не может защитить, и полиция не делает свое дело. Тут и другая статистика публикуется — о каких-то безобразиях в школах, о росте, очень сильном росте антисемитизма в Германии. Это же все идет из определенных кругов, надо сказать, к сожалению, в большинстве случаев действительно пришельцев из исламского мира, у которых своя вражда с евреями, и которые действительно тут определенную атмосферу создают. Об этом в 2015 году, когда начался этот кризис беженцев, говорилось и предупреждалось. Но политики и Ангела Меркель были уверены, что Германия с этими проблемами справится. Вот сейчас, конечно, возникает вопрос.

Приведет ли инцидент к расколу правящей коалиции?

— Нет, не приведет, потому что, в переговорах во второй коалиции христианских демократов и социал-демократов вопрос беженцев не играл никакой роли. Там все были согласны более-менее с тем, что беженцы пришли, их можно интегрировать, где-то можно ограничивать приток мигрантов, но закрывать границы не будут. Та партия, которая выступала против наплыва беженцев это, в основном, была Свободная демократическая партия в первых переговорах коалиции, которая не создалась. Поэтому, я думаю, правительство все будет делать для того, чтобы бороться с расизмом, не допускать никаких проявлений против эмигрантов. Оно не может по-другому, оно должно успокаивать ситуацию.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сказал, что нужно, среди прочего, ужесточить меры в отношении людей, которые не получили право на проживание в ФРГ. Насколько такие инициативы будут поддержаны коалицией?

— Не будут. Я думаю, что надо думать в этом направлении и министр делает все для того, чтобы, конечно, здесь исправить ситуацию, но, я думаю, он не будет в этом отношении услышан своими коллегами. Фраза о том, что нужно выселять людей, которые не имеют права оставаться здесь, она постоянно звучит. Ее, кстати, в 2015 году слышно было на каждом углу, но вопрос же очень сложный, потому что здесь есть суды. Любой мигрант, которого хотят выдворить из Германии, у него есть деньги или возможность взять адвоката, он его берет, он идет в суды, он отстаивает свои права на то, чтобы остаться здесь. Это все длится еще полгода. Насильственно почти никого в самолет загонять и отправлять на свою родину невозможно. Потом многие страны такие, как Алжир, Марокко, Тунис они не принимают своих беженцев или с трудом принимают. Они их тоже не хотят у себя в стране. Поэтому проблема — гораздо серьезней, чем часто ее изображают в главных СМИ. Но у нас СМИ тоже имеют определенную позицию. Они не хотят разжигать именно эти споры и эти страсти в обществе. Поэтому о многом решают лучше не писать, для того, чтобы не будоражить общество.

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Получается, что правительство, коалиция должны будут реагировать на ситуацию именно ужесточением? Будет ли это означать, что нынешнее правительство делает такой дрейф вправо?

— Очень трудно мне сказать. У нас общество расколото на две части, почти ровно на две части. Одна часть хочет, чтобы правительство выдворяло эмигрантов, она хочет, чтобы границы закрыли, она требует от полиции жестких действий и т.д. И вот Зеехофер олицетворяет эту часть народа или общественности. Но есть и другая, которым это все нравится, которые считают, что беженцев можно интегрировать, им можно привить либеральные ценности, что они будут полноценными европейцами. Они свято верят в открытость Германии. Они тоже поддерживают правительство, на них тоже ориентируются политики. Так что не все так однозначно у нас.

Напомним, ранее французские пограничники, преследовавшие нигерийского нелегала в Альпах, перешли границу и устроили 30 марта проверку документов в лагере итальянской промигрантской ассоциации недалеко от вокзала в итальянской коммуне Бардонеккья (Bardonecchia). Инцидент с мигрантами послужил причиной скандала между Францией и Италией.