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    Скандал с мигрантами. Глава МВД Британии ушла в отставку

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    В Великобритании разгорелся скандал вокруг так называемого "поколения Windrush" - выходцев из Африки и с Карибских островов, которых приглашали в страну после Второй мировой войны.
    Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд
    ru.wikipedia.org

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Глава МВД Великобритании Амбер Радд решила подать в отставку из-за скандала вокруг "поколения Windrush", сообщает телеканал Sky News.

    Лагерь мигрантов во французском Кале
    PHILIPPE HUGUEN / AFP
    Во Франции мигранты и нищета порождают терроризм

    В Великобритании разгорелся скандал вокруг так называемого "поколения Windrush" — выходцев из Африки и с Карибских островов, которых приглашали в страну после Второй мировой войны, чтобы возместить нехватку рабочей силы. На этой неделе в распоряжение британских СМИ попали документы МВД, свидетельствующие, что министерство устанавливало целевые показатели числа депортаций мигрантов. При этом Радд еще в среду утверждала, что никаких целевых показателей нет.

    "Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку Амбер Радд с поста министра внутренних дел", — сообщает телеканал Sky News.

    В пятницу Радд сделала в Twitter заявление, в котором извинилась за то, что была не в курсе существования целевых показателей на количество депортаций из страны.

    Windrush — название корабля, доставившего 492 мигранта в Великобританию 22 июня 1948 года. Недавно выяснилось, что многие родственники тех, кто приехал в Соединенное Королевство с конца 1940-х по 1970-е годы, рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты: некоторые были вынуждены уехать, другим приходили предупреждения о возможной депортации, они теряли работу и право на медобслуживание.

    Как сообщалось ранее, в Приморских Альпах только за последний год при попытке проникнуть во Францию с итальянской стороны были задержаны около 46 000 иностранцев-нелегалов. По данным префектуры, также были задержаны 350 проводников.

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