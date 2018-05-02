Отставка главы МВД: неожиданный миграционный скандал

Денис Ворошилов — Лондон, для РИА Новости Украина

Принятая премьер-министром Великобритании в воскресенье вечером отставка главы МВД Амбер Радд обернулась перестановками в британском правительстве. Однако назначения не затронули ключевой блок министров и не привели в кабинет министров новых людей – министры лишь "поменялись местами". Тем не менее, премьер-министру Терезе Мэй уже второй раз менее чем за полгода приходится перетасовывать кабинет.

Радд ушла в отставку после того, как парламентарии упрекнули ее в дезинформировании палаты общин относительно существования в министерстве целевых показателей по депортациям, связанных с так называемым "делом поколения Windrush", пишут РИА Новости.

В понедельник канцелярия премьера сообщила в Twitter, что новым главой МВД назначен министр по делам местных общин Саджид Джавид. При этом его место занял министр по вопросам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир. Джавид назывался в числе наиболее вероятных преемников Радд.

Министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт в дополнение к своему посту получила должность министра по вопросам женщин и равенства, которую занимала уволившаяся Радд.

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Джавиду 49 лет, он женат, имеет четверых детей. В Великобритании он известен как политик, член Консервативной партии и бывший управляющий директор Deutsche Bank. С 2010 года он является членом парламента. Пост министра по делам местных общин Джавид занимал с 2016 года, до этого, с 2015 года, работал министром по делам бизнеса и инноваций. В 2014-2015 годы он был министром культуры, в 2014-м – министром по вопросам равенства, в 2012-2014 годах — замминистра финансов.

Причиной для нынешних перестановок послужил разгоревшийся скандал вокруг так называемого "поколения Windrush" — выходцев из Африки и с Карибских островов, которых приглашали в страну после Второй мировой войны, чтобы возместить нехватку рабочей силы.

На неделе в распоряжение британских СМИ попали документы МВД, свидетельствующие, что министерство устанавливало целевые показатели числа депортаций мигрантов. При этом Радд еще в среду утверждала, что никаких целевых показателей нет.

В пятницу Радд сделала в Twitter заявление, в котором извинилась за то, что была не в курсе существования целевых показателей по количеству депортаций из страны.

Windrush — название корабля, доставившего 492 мигранта в Великобританию 22 июня 1948 года. Недавно выяснилось, что многие родственники тех, кто приехал в Соединенное Королевство с конца 1940-х по 1970-е годы, рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты: некоторые были вынуждены уехать, другим приходили предупреждения о возможной депортации, они теряли работу и право на медобслуживание.

В последний раз Мэй осуществляла перестановки в правительстве в начале января. Они также были связаны с отставкой члена кабинета, вызванной скандалом: глава аппарата правительства, фактический заместитель премьер-министра Дэмиан Грин, уволился в декабре после обнаружения порнографии на его офисном компьютере. Тогда перестановки также не принесли сенсаций, все ключевые министры остались в составе кабинета.

Британские премьеры достаточно часто проводят технические перестановки министров, направленные, главным образом на то, чтобы избавиться от неэффективных членов кабинета и придать импульс работе кабинета.