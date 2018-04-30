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    Назначен новый глава британского МВД

    (обновлено: )76
    Саджид Джавид стал главой министерства внутренних дел Великобритании. Он назывался в числе наиболее вероятных преемников Амбер Радд, ушедшей в отставку.
    Саджид Джавид. Архивное фото
    gov.uk

    КИЕВ, 30 апр – РИА Новости Украина, Денис Ворошилов. Министр по делам местных общин Саджид Джавид назначен новым главой МВД Великобритании, сообщила канцелярия британского правительства.

    Накануне вечером возглавлявшая МВД Амбер Радд ушла в отставку после того, как парламентарии упрекнули ее в дезинформировании палаты общин относительно существования в министерстве целевых показателей по депортациям, связанных с так называемым "делом поколения Windrush".

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    "Саджид Джавид стал главой МВД", — говорится в официальном Twitter канцелярии.

    Джавид назывался в числе наиболее вероятных преемников Радд.

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    PHILIPPE HUGUEN / AFP
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    В Великобритании разгорелся скандал вокруг так называемого "поколения Windrush" — выходцев из Африки и с Карибских островов, которых приглашали в страну после Второй мировой войны, чтобы возместить нехватку рабочей силы. На этой неделе в распоряжение британских СМИ попали документы МВД, свидетельствующие, что министерство устанавливало целевые показатели числа депортаций мигрантов. При этом Радд еще в среду утверждала, что никаких целевых показателей нет.

    В пятницу Радд сделала в Twitter заявление, в котором извинилась за то, что была не в курсе существования целевых показателей по количеству депортаций из страны.

    Windrush — название корабля, доставившего 492 мигранта в Великобританию 22 июня 1948 года. Недавно выяснилось, что многие родственники тех, кто приехал в Соединенное Королевство с конца 1940-х по 1970-е годы, рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты: некоторые были вынуждены уехать, другим приходили предупреждения о возможной депортации, они теряли работу и право на медобслуживание.

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