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10.01.201814:43
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    Аналитика и комментарии

    Примеру Великобритании могут последовать другие страны

    (обновлено: )134960
    Великобритания и Евросоюз достигли соглашения об основных условиях ее выхода из блока, которые включают финансовые обязательства Соединённого Королевства Великобритании перед ЕС.
    Флаг Великобритании на фоне часов Биг Бен в Лондоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Владимир Матвеев, обозреватель

    В интервью Тони Блэра ряду европейских изданий он предостерегает ЕС от того, чтобы относиться к Brexit только как к британской проблеме. По мнению британского политика, в Европе повсеместно существуют причины, которые могут подтолкнуть каждое государство к выходу из ЕС.

    "В каждой стране ЕС сегодня существуют точно такие же страхи и напряженность, которые привели Британию к выходу из ЕС", - сказал в беседе с европейскими журналистами экс-глава Лейбористской партии Блэр, пишет немецкая Die Welt. 

    "Мы должны воспользоваться Brexit для того, чтобы найти ответы на вопросы, которые к нему привели. В противном случае популизм в Европе будет только набирать обороты", отметил он.

    Ростислав Томенчук
    112 Украина
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    Как считает Блэр, "оказавшись за пределами ЕС, Великобритания неизбежно захочет оправдать свой выход и простимулировать других последовать ее примеру". 

    В этой связи экс-премьер Великобритании обратился к 27 странам ЕС с призывом держать дверь к членству в Евросоюзе открытой и поддержать проевропейские силы в Великобрита́нии. Как пишет автор публикации в Die Welt Штефани Больцен, социал-демократ видит шанс в том, что его соотечественники могут и передумать.

    Ранее, в интервью The Daily Mirror Блэр сказал, что Brexit стал для него "прямой мотивацией более активно заниматься политикой. Нужно выполнять эту работу, и я буду это делать".

    Он заявил о намерениях принимать активное участие в организации политических дебатов. При этом экс-премьер заявил, что не оставит работу в своем благотворительном фонде, с целью снова стать членом британского парламента.

    В марте Блэр заявил о создании института глобальных перемен для борьбы с "пугающим авторитарным популизмом". Он объяснил, что среди целей института — обучение политиков, как бороться с противниками глобализации и как перестроить центристское политическое движение. Наряду с этим, в интервью The Guardian Блэр заявлял, что не возвращается в политику.

    Напомним, Великобритания и Евросоюз достигли соглашения об основных условиях ее выхода из блока, которые включают финансовые обязательства Соединённого Короле́вства Великобрита́нии перед ЕС, права европейских граждан в будущем и отсутствие жесткой границы с Ирландией.  Весной 2018 года начнутся переговоры о будущих торговых отношениях Великобритании и ЕС. 

    Флаги Великобритании на референдуме по сохранению членства в ЕС
    REUTERS Toby Melville
    Как Brexit ударил по благосостоянию британцев

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    Великобритания должна официально выйти из ЕС в марте 2019 г. Однако премьер Великобритании Тереза Мэй ранее заявляла, что затем Лондон хотел бы получить еще два года переходного периода на реализацию договоренностей.

    При этом, в условиях миграционного кризиса и Brexit в Европе не спадает центробежная тенденция, держится тренд на переформатирование и фрагментацию блока, которые порой скрывают под расплывчатыми терминами Европа "разных скоростей". 

    В 2017 году происходило усиление тенденций усиления национализма и изоляционизма. Хотя основным претензиям этих сил на получение политической власти в ходе выборов в Нидерландах, Франции и Германии не удалось сбыться, их усиление привело к существенному изменению ситуации в странах и ЕС в целом. 

    На третьи места вышли евроскептические "Альтернатива для Германии" в ФРГ и Партия свободы в Австрии, а также первое место вышло на выборах чешское "Объединение недовольных граждан", позиционирующее себя как силу антиистеблишмента.

    Вслед за Венето и Ломбардией референдум о расширении автономии хотят провести и в Лигурии. Более того, евроскептические силы в Италии после вероятной победы на выборах в парламент в марте этого года могут начать вывод страны из зоны евро.

    Многотысячный марш протеста против Brexit прошел в Лондоне
    aRichest
    Многотысячный марш протеста против Brexit прошел в Лондоне
     Показательно, что когда на встрече в верхах Евросоюза в декабре обсуждали проблему миграционной политики, дальнейшее развитие еврозоны и процесс Brexit, председатель Европейского Совета Дональд Туск предупредил о расколе ЕС по линиям Север-Юг и Восток-Запад.

    "В нашем Экономическом и валютном союзе наблюдается раскол — простите за географическое упрощение — между Севером и Югом, – подчеркнул Туск. – А в отношении к миграции раскол – между Востоком и Западом".

    В частности, лидеры Евросоюза на встрече в Брюсселе оказались перед лицом серьезных разногласий в вопросе о квотах на прием нелегальных мигрантов, направляющихся в Европу. Председательствующий на форуме Туск вызвал недовольство в Еврокомиссии, назвав обязательные квоты неэффективными и ведущими к раздорам.

    "Вопрос об обязательных квотах оказался очень спорным, а исходя из его важности и последствий, которые он может иметь, ему было уделено непропорционально малое внимание. В результате предложенное решение оказалось неэффективным", — говорится в обращении Туска. 

    Туск тогда заявил, что в ближайшие полгода будет проведена реформа миграционной политики. Если она и после коррекции не устроит все страны-члены ЕС, в том числе восточно-европейские, то эта работа будет продолжена. 

    Характерно, что нынешняя Австрия ужесточает миграционную политику. В конце декабря минувшего года новый федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц сказал в интервью изданию Bild am Sonntag, что распределение беженцев по странам ЕС в соответствии с фиксированными квотами ошибочно. 

    Флаги Великобритании и ЕС
    REUTERS Neil Hall
    Евросоюз готов к переговорам с Великобританией о "разводе"

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    "Вынуждая государства принимать беженцев, Европа не продвигается вперед", считает политик. Так он отреагировал на одобренное Брюсселем в 2015 году решение распределить по странам европейского сообщества до 120 тысяч нелегальных мигрантов, находившихся преимущественно на территории Греции и Италии.

    Канцлер Австрии, согласно DW, также высказался в пользу того, чтобы государства Западной и Центральной Европы с большим уважением относились к своим восточным соседям. На последних все еще слишком часто "смотрят свысока", сказал он.

    Напомним, история с противостоянием Евросоюза и стран Вышеградской группы по вопросу о приёме переселенцев, беженцев с Ближнего Востока и из Африки длится уже более двух лет.

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