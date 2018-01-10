Примеру Великобритании могут последовать другие страны

Владимир Матвеев, обозреватель

В интервью Тони Блэра ряду европейских изданий он предостерегает ЕС от того, чтобы относиться к Brexit только как к британской проблеме. По мнению британского политика, в Европе повсеместно существуют причины, которые могут подтолкнуть каждое государство к выходу из ЕС.

"В каждой стране ЕС сегодня существуют точно такие же страхи и напряженность, которые привели Британию к выходу из ЕС", - сказал в беседе с европейскими журналистами экс-глава Лейбористской партии Блэр, пишет немецкая Die Welt.

"Мы должны воспользоваться Brexit для того, чтобы найти ответы на вопросы, которые к нему привели. В противном случае популизм в Европе будет только набирать обороты", отметил он.

Как считает Блэр, "оказавшись за пределами ЕС, Великобритания неизбежно захочет оправдать свой выход и простимулировать других последовать ее примеру".

В этой связи экс-премьер Великобритании обратился к 27 странам ЕС с призывом держать дверь к членству в Евросоюзе открытой и поддержать проевропейские силы в Великобрита́нии. Как пишет автор публикации в Die Welt Штефани Больцен, социал-демократ видит шанс в том, что его соотечественники могут и передумать.

Ранее, в интервью The Daily Mirror Блэр сказал, что Brexit стал для него "прямой мотивацией более активно заниматься политикой. Нужно выполнять эту работу, и я буду это делать".

Он заявил о намерениях принимать активное участие в организации политических дебатов. При этом экс-премьер заявил, что не оставит работу в своем благотворительном фонде, с целью снова стать членом британского парламента.

В марте Блэр заявил о создании института глобальных перемен для борьбы с "пугающим авторитарным популизмом". Он объяснил, что среди целей института — обучение политиков, как бороться с противниками глобализации и как перестроить центристское политическое движение. Наряду с этим, в интервью The Guardian Блэр заявлял, что не возвращается в политику.

Напомним, Великобритания и Евросоюз достигли соглашения об основных условиях ее выхода из блока, которые включают финансовые обязательства Соединённого Короле́вства Великобрита́нии перед ЕС, права европейских граждан в будущем и отсутствие жесткой границы с Ирландией. Весной 2018 года начнутся переговоры о будущих торговых отношениях Великобритании и ЕС.

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Великобритания должна официально выйти из ЕС в марте 2019 г. Однако премьер Великобритании Тереза Мэй ранее заявляла, что затем Лондон хотел бы получить еще два года переходного периода на реализацию договоренностей.

При этом, в условиях миграционного кризиса и Brexit в Европе не спадает центробежная тенденция, держится тренд на переформатирование и фрагментацию блока, которые порой скрывают под расплывчатыми терминами Европа "разных скоростей".

В 2017 году происходило усиление тенденций усиления национализма и изоляционизма. Хотя основным претензиям этих сил на получение политической власти в ходе выборов в Нидерландах, Франции и Германии не удалось сбыться, их усиление привело к существенному изменению ситуации в странах и ЕС в целом.

На третьи места вышли евроскептические "Альтернатива для Германии" в ФРГ и Партия свободы в Австрии, а также первое место вышло на выборах чешское "Объединение недовольных граждан", позиционирующее себя как силу антиистеблишмента.

Вслед за Венето и Ломбардией референдум о расширении автономии хотят провести и в Лигурии. Более того, евроскептические силы в Италии после вероятной победы на выборах в парламент в марте этого года могут начать вывод страны из зоны евро.

Показательно, что когда на встрече в верхах Евросоюза в декабре обсуждали проблему миграционной политики, дальнейшее развитие еврозоны и процесс Brexit, председатель Европейского Советапредупредил о расколе ЕС по линиям Север-Юг и Восток-Запад.

"В нашем Экономическом и валютном союзе наблюдается раскол — простите за географическое упрощение — между Севером и Югом, – подчеркнул Туск. – А в отношении к миграции раскол – между Востоком и Западом".

В частности, лидеры Евросоюза на встрече в Брюсселе оказались перед лицом серьезных разногласий в вопросе о квотах на прием нелегальных мигрантов, направляющихся в Европу. Председательствующий на форуме Туск вызвал недовольство в Еврокомиссии, назвав обязательные квоты неэффективными и ведущими к раздорам.

"Вопрос об обязательных квотах оказался очень спорным, а исходя из его важности и последствий, которые он может иметь, ему было уделено непропорционально малое внимание. В результате предложенное решение оказалось неэффективным", — говорится в обращении Туска.

Туск тогда заявил, что в ближайшие полгода будет проведена реформа миграционной политики. Если она и после коррекции не устроит все страны-члены ЕС, в том числе восточно-европейские, то эта работа будет продолжена.

Характерно, что нынешняя Австрия ужесточает миграционную политику. В конце декабря минувшего года новый федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц сказал в интервью изданию Bild am Sonntag, что распределение беженцев по странам ЕС в соответствии с фиксированными квотами ошибочно.

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"Вынуждая государства принимать беженцев, Европа не продвигается вперед", считает политик. Так он отреагировал на одобренное Брюсселем в 2015 году решение распределить по странам европейского сообщества до 120 тысяч нелегальных мигрантов, находившихся преимущественно на территории Греции и Италии.

Канцлер Австрии, согласно DW, также высказался в пользу того, чтобы государства Западной и Центральной Европы с большим уважением относились к своим восточным соседям. На последних все еще слишком часто "смотрят свысока", сказал он.

Напомним, история с противостоянием Евросоюза и стран Вышеградской группы по вопросу о приёме переселенцев, беженцев с Ближнего Востока и из Африки длится уже более двух лет.