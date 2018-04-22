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    Британские спецслужбы ожидают кибератаки со стороны России - СМИ

    (обновлено: )30
    По словам главы Центра национальной кибербезопасности Киарана Мартина, абсолютная защита не является ни возможной, ни целесообразной; речь идет о большей устойчивости систем.
    Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 апр – РИА Новости Украина. Британские спецслужбы не смогут обеспечить "абсолютную защиту" страны от предполагаемых кибератак, сообщила газета Telegraph со ссылкой на главу Центра национальной кибербезопасности (NCSC) Киарана Мартина.

    Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Как заявил Мартин, Великобритания точно столкнется с кибератаками со стороны России, неизвестным остается только то, когда это случится. По его словам, внимание ведомства сейчас сосредоточено на обеспечении устойчивости к кибератакам таких систем, как энергетические системы, водоснабжение, интернет, транспортная сеть и служба здравоохранения.

    "Абсолютная защита не является ни возможной, ни целесообразной; речь идет о большей устойчивости систем, о которых мы беспокоимся больше всего, тем, потеря обслуживания которых окажет наибольшее влияние на наш образ жизни", — заявил Мартин.

    По данным газеты, NCSC уже направило правительству Великобритании письмо, содержащее список неотложных действий, которые департаменты и должностные лица должны предпринять для защиты от кибератаки.

    Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Лондона предоставить конкретную информацию в подтверждение обвинений в кибератаках. По ее словам, налицо "очередной провокационный и бездоказательный выпад" без какой-либо попытки прояснить ситуацию в контактах с российской стороной.

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