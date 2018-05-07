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    Зарубежье

    Странные стандарты: продукты Германии дешевле и лучше, чем Польши

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    В странах ЕС планируют ввести тестирование продуктов питания. Как выяснилось, еда Западной Европы — колбасы, сыры, молочка, хлеб — лучше и ниже в цене, чем Восточной.
    Продукция в супермаркете. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Евросоюз все более активно борется против двойных стандартов на продукты питания, в мае начнется разработка методологии для тестирования странами продуктов питания, пишет Sputnik Латвия, ссылаясь на Latvijas Avize.

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    "Мы уже много  лет озабочены в Латвии тем, что товары в Западной Европе  более качественные, чем в Восточной. Вкуснее, чище моют, одежда тоже  лучшего качества — разница  существенная", — заявила на прошлой неделе на специально посвященной этой теме конференции в Европарламенте ее организатор Инесе Вайдере.

    Она считает, что нужны специальные законы, чтобы покончить с этой дискриминацией.

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    Первыми внимание к проблеме продуктов "двойного качества" привлекли страны Вышеградской четверки. Различные колбасы, сыры, молочную продукцию, шоколад, хлеб, напитки и даже специи из сетевых магазинов Чехии, Венгрии, Польши, Словакии, а также Болгарии сопоставили с точно такими же продуктами из тех же торговых сетей в Австрии и Германии. В результате проверки специалисты пришли к выводу, что вредных и искусственных пищевых добавок в продуктах из Западной Европы гораздо меньше, чем в продуктах из Восточной Европы. Кроме того, немецкие и австрийские продукты стоили дешевле, чем, к примеру, чешские или венгерские.

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    Страны Балтии также подключились к изучению этой проблемы. В частности, в Латвии Продовольственно-ветеринарная служба провела расследование и нашла незначительные отличия между импортными продуктами одинаковых марок, продаваемыми в Латвии и в других странах Европы. По заявлению ПВС, при производстве отдельных продуктов было использовано различное сырье, более дорогое или более дешевое, но при этом различия в питательной ценности продуктов или наличии жирных кислот в них обнаружены не были.

    В Еврокомиссии услышали доводы недовольных, и еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова заявила, что практике производства в странах-членах Евросоюза так называемых продуктов "двойного качества" положат конец.

    ЕК согласна с тем, что различные требования, предъявляемые к качеству одних и тех же продуктов в разных странах-членах сообщества, ведут к обману потребителей.

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