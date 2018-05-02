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02.05.201819:10
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    Эксперт прогнозирует в Украине "продуктовый майдан"

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    По данным директора Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, в 2018 году на среднюю зарплату украинец может позволить купить сала на треть меньше, чем в прошлом.
    Продажа мясопродуктов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Есть все основания считать, что если будет третий Майдан, то причины для него будут преимущественно экономические.

    Об этом написал на своей странице в Facebook директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

    Дорошенко отмечает, что цены на сало в Украине растут день ото дня. 

    "Как выяснила Ассоциация поставщиков торговых сетей, в 2018 году на среднюю зарплату украинец может позволить купить сала на треть меньше, чем в прошлом. Мы посчитали сколько можно приобрести национального продукта на среднюю зарплату в каждой области Украины. Для расчета взяли данные официальной статистики по марту 2017-м и 2018 годов. Расчеты показали, что за год покупательная способность упала на 30%. Если в марте прошлого года украинец на среднюю заработную плату мог купить 168 кг продукта, то в марте 2018 — 117 кг. Это при том, что средняя зарплата в Украине за это время выросла на 24%, то есть с 6752 до 8382 грн", — написал Дорошенко.

    Ранее Алексей Дорошенко заявлял, что "овощная корзина" в Украине стоит дороже, чем в Польше.

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