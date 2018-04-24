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    В Украине дорожают продукты питания. Эксперт назвал причины

    (обновлено: )31220
    По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, была надежда, что в 2018 году стремительного роста цен на продукты питания не будет, но "практически с января они растут, растут и растут".
    РИА Новости Украина/Youtube

    По словам Охрименко, в результате всех реформ правительства "мы получили импортные минеральные удобрения", что является первой причиной подорожания продуктов питания.

    Вторая причина — стоимость дизтоплива.

    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По данным Госкомстата за два года — с апреля 2016 по апрель 2018 — стоимость мясной корзины и яиц возросло на 60%. Стоимость мясной корзины с яйцами на начало апреля 2018 года — 470 грн, тогда как на середину апреля 2016 — 293 грн, индекс мясной корзины почти за два года вырос на 177 грн. За март подорожали почти все социальные продукты питания. За месяц (март против февраля 2018 года) средняя стоимость молока в Украине выросла до 22 грн за литр продукта. Хлеб в среднем подорожал на 1,6%: в марте 1 кг хлеба в Украине стоил 16 грн (около 10 грн за буханку). Среди всех видов мяса больше всего подорожала говядина и свинина — на 1,5% и 1,8% соответственно. По итогам марта говядина стала самым дорогим мясом по сравнению со свининой и курятиной.

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