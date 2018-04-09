Сепаратизм в Евросоюзе имеет разные причины

Владимир Матвеев, обозреватель

Основные причины роста сепаратизма в ЕС — стремление более богатых регионов со своей самобытной историей и культурой обрести больше прав и возможностей, сохраняя при этом и выгоды от Евросоюза, хотя и не всегда соглашаясь с действиями Брюсселя и Берлина.

Эксперты традиционно среди причин роста сепаратизма выделяют причины экономического и религиозно-культурного плана. Национальные и культурные отличия народов регионов, ранее не входивших в состав центрального европейского государства, сочетаются с ростом национализма и стремлением к большей экономической независимости богатых регионов. Многие из них, как правило, связаны с добычей и транзитом газа. Большинство из них, как и ряд стран ЕС, не довольны миграционной и финансовой, социальной политикой Брюсселя.

Например, автономная область Каталония является одной из наиболее развитых в промышленном отношении и на рынке туризма. На долю этого региона приходится пятая часть ВВП Испании. Регион имеет свой язык и свою богатую историю и культуру.

Показательным является и тот факт, что зоны залегания испанского сланцевого газа на территории Испании, которыми заинтересовались западные ТНК, находятся в пределах автономных регионов Каталония, страна Басков и Кантабрия. Существующие на территории Испании регазификационные терминалы также используются для хранения СПГ, поставки которого осуществляются из США и ряда других стран.

Маттиас Бири, сотрудник Центра исследования проблем безопасности (Center for Security Studies (CSS)) при Высшей технической школе Цюриха (ETH), а также соиздатель ежемесячного издания CSS Analysen für Sicherheitspolitik, выдвигает свою версию того, как Евросоюз способствует сепаратизму.

Так, по мнению сотрудника CSS Бири "главной причиной растущей популярности сепаратистских идей являются тенденции развития последних лет на европейском уровне: национальные государства утвердились в статусе опоры европейского строя", пишет эксперт в статье в журнале "IPG — Международная политика и общество".

В отличие от 1990-х годов, отмечает автор, "сепаратизм перестал автоматически олицетворять экстремизм. С одной стороны, террористические группы типа ЭТА в Стране Басков или «Временной» Ирландской республиканской армии в Северной Ирландии объявили о завершении своей вооруженной борьбы". С другой стороны, эксперт подчеркивает, что "экстремистские силы перестали определять политическую сторону развития событий".

Важно, что, как подчеркивает эксперт, сепаратизм "сегодня обрел почву среди центристских политических сил".

Бири приводит примеры, когда во Фландрии, например, до середины 2000-х годов в сепаратистском движении доминировала крайне правая партия "Фламандский интерес", которая с того времени постоянно теряла свое влияние. Ныне "самой сильной по числу избирателей партией Бельгии, наиболее четко выступающей за максимальную независимость Фландрии", является "Новый фламандский альянс". Подобная тенденция наблюдается в Каталонии, где с конца 2000-х годов требования независимости звучат не только из лагеря левых сепаратистов, но и "из уст сил либерально-центристской ориентации".

Эксперт отмечает, что сепаратистские идеи не случайно "находят поддержку во все более широких слоях населения". По его мнению, современные сепаратистские движения "выстроены согласно очень четкой стратегии". Их главной целью Бири называет — "дойти до максимально широкого числа граждан различных слоев, а также породить понимание и симпатию на международном уровне", что поможет обеспечить легитимность структур.

При этом, автор несколько преувеличивает стремление регионов, стремящихся к отделению от центрального государства, к ЕС, говоря, что "ЕС занимает главное место в видении их будущего".

Бири высказывает мысль о том, что "сильные регионы усматривают в ЕС естественного союзника в борьбе с властными притязаниями национальных государств". Вместе с тем "политика ЕС укрепила и позиции регионализма в разных странах". Эксперт высказывает мысль о том, что "усиление регионализма, как правило, "не является проблемой", а "обогащением и вкладом в многообразную и преисполненную жизни Европу".

Несмотря на то, что далее он пишет, что в регионах, предрасположенных к сепаратизму, как правило, очень позитивно относятся к Евросоюзу, с Бири едва ли согласятся многие эксперты, лидеры ряда движений, не говоря уже о лидерах ряда стран евроблока, а также лидерах ЕС.

Наряду с этим эксперт верно отмечает меркантильный интерес ряда государств евроблока к членству в ЕС.

"Естественной почвой для сепаратистских идей становятся и периоды кризисов. Финансовый и экономический кризис стал для этого идеальной основой, так как вскрыл бессилие, а отчасти и неспособность политических элит, и повлек за собой стремление к изменениям… Именно ЕС играет сейчас главную роль в обещаниях экономической жизнеспособности. Во многих сферах он связан с перспективой неуклонного и поступательного развития и, сам того не желая, в определенном смысле способствует росту привлекательности обретения независимости… Потому сепаратистам приходится обещать сохранение членства в ЕС, даже если это не находит соответствующего отзыва в Брюсселе", заключает эксперт Бири.

В этом контексте отметим, что, миграционный и долговой кризисы, болезненный процесс Brexit и политика Администрации Трампа в отношении стран Центральной и Восточной Европы, необходимость реформирования еврозоны и рост националистических и сепаратистских сил — усиливают процессы дезинтеграции и переформатирования самого ЕС, раскалывая блок между Западом и Востоком, Севером и Югом. Водоразделом стал миграционный кризис 2015-2016 гг.

Лидеры Евросоюза столкнулись с серьезными разногласиями в вопросе о квотах на прием нелегальных мигрантов, направляющихся в Европу. Даже председатель Европейского совета Дональд Туск открыто назвал обязательные квоты неэффективными и ведущими к раздорам.

Последние месяцы показали, что во многих странах ЕС все громче звучат голоса евроскептиков, националистов, политических сил правого толка, борцов с истеблишментом.

Так, например, победа правоцентристской коалиции во главе с "Лигой Севера" Маттео Сальвини и Движения "Пяти звезд" на парламентских выборах в Италии знаменует собой значительные перемены в политическом ландшафте страны и подтверждает центробежный тренд в Евросоюзе, спровоцированный миграционным и долговым кризисом в странах блока, недовольством расходов на социальное обеспечение и уровнем безработицы.

При этом Сальвини заявил, что переход Италии на евро был ошибкой, и не исключил выход страны из зоны евро при первой возможности.

Ряд стран Восточной и Центральной Европы не приемлют не только навязываемые ЕК квоты на беженцев, но и предлагаемую главой Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэль Макроном идею "Европы разных скоростей". Не видно единства в планах Меркель и Макрона по реальным планам реформирования ЕС.

Характерно, что поддерживаемая Администрацией Трампа Варшава смотрит на "безопасность восточной границы ЕС" сквозь призму США, НАТО, а также поставок американского СПГ. Администрация Трампа, поддержавшая Варшаву, Инициативу Трехморья, также способствует расколу евроблока.

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"Сражение" между регуляторными органами Евросоюза и польским правительством из-за планов Варшавы ослабить судебную независимость, разделяет восточную и западную Европу таким образом, что еврорегион вспыхнул вдоль северо-южной линии разлома", отмечает Джонатан Стернс в Bloomberg.