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    После показаний в Конгрессе США Цукерберга пригласили в Европарламент

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    Как пишут СМИ, в ЕС ожидают, что Цукерберг будет готов дать показания и что он "настроен к ответственности перед европейскими гражданами".
    Создатель крупнейшей мировой социальной сети Facebook Марк Цукерберг
    RIA News Владимир Астапкович

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. 

    Выступление Марка Цукерберга в комитете сената США
    Скриншот Голос Америки
    Извинения и сожаления. Цукерберг дал показания в конгрессе США
    Основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга пригласили дать показания об утечке данных в Европарламент, сообщает The Washington Post.

    Как стало известно президент Европарламента Антонио Таяни намерен отправить письмо о просьбе дать показания Цукербергу на следующей неделе. 

    Как пишет СМИ, в случае если последний согласится, ему придется предстать перед одними из самых жестких критиков технической индустрии за пределами США.

    Отмечается, что в ЕС ожидают, что Цукерберг будет готов дать показания и что он "настроен к ответственности перед европейскими гражданами".

    Напомним, ранее глава Facebook Марк Цукерберг, выступая во вторник, 10 апреля, в сенате США, заявил, что до конца года соцсеть наймет более 20 тысяч человек, которые будут следить за сохранностью контента пользователей.

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