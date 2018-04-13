После показаний в Конгрессе США Цукерберга пригласили в Европарламент

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина.

Основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга пригласили дать показания об утечке данных в Европарламент, сообщает The Washington Post.

Как стало известно президент Европарламента Антонио Таяни намерен отправить письмо о просьбе дать показания Цукербергу на следующей неделе.

Как пишет СМИ, в случае если последний согласится, ему придется предстать перед одними из самых жестких критиков технической индустрии за пределами США.

Отмечается, что в ЕС ожидают, что Цукерберг будет готов дать показания и что он "настроен к ответственности перед европейскими гражданами".

Напомним, ранее глава Facebook Марк Цукерберг, выступая во вторник, 10 апреля, в сенате США, заявил, что до конца года соцсеть наймет более 20 тысяч человек, которые будут следить за сохранностью контента пользователей.