Biznes Alert: на борьбу с "Северным потоком" уже нет времени

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Германия решила подключиться к переговорам на тему сохранения транзита газа через территорию Украины после запуска неоднозначного проекта "Северный поток — 2". Судя по всему, газопровод будет построен, а его противникам остается бороться за то, чтобы он как можно меньше навредил Центрально-Восточной Европе. Ситуацию может изменить лишь неожиданный фактор, например, вмешательство США", — пишет эксперт по энергетике Войчех Якубик в статье для Biznes Alert. РИА Новости | Перейти в фотобанк "Северный поток-2" и ГТС Украины: что выгоднее ЕС?

В игру вступает Германия

"Хотя Кремль сообщил, что в ходе очередного телефонного разговора Владимир Путин и канцлер Ангела Меркель обсуждали спорный проект "Северный поток — 2", главной темой их беседы была химическая атака в Сирии, в причастности к которой обвиняют Россию. По информации пресс-службы президента РФ, обе стороны подчеркивали, что события в сирийской Думе требуют проведения объективного расследования. Кремль также упомянул, что далее обсуждался проект "Северный поток — 2" — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря, против строительства которого выступает, в частности, Украина, которая получает деньги за транзит российского сырья через свою территорию", — продолжает автор публикации.

"В апреле Меркель заявила, что "Северный поток — 2" имеет "политическую подоплеку", а приступать к его реализации можно будет лишь после решения вопроса о поставках газа через украинскую территорию. Берлин требует, чтобы Москва установила уровень минимальных объемов транзита, в свою очередь, Газпром сообщил, что тот может составить 10 — 15 миллиардов кубометров газа в год", — говорится в статье.

"По моей информации, Украина заинтересована в том, чтобы объем транзита составлял как минимум 60 миллиардов кубометров газа в год, иначе ей придется перестраивать свою газотранспортную систему, а это стоит дорого. Важным фактором в этом контексте могут стать поставки из Европейского Союза: они позволят покрыть потребности украинского рынка или наполнить украинские газохранилища, которыми будут пользоваться западные компании", — пишет Войчех Якубик.

Времени остается все меньше

"Европейская комиссия предложила провести переговоры на тему минимального объема транзита и похвалила Берлин за конструктивную позицию. Переговоры пройдут в новом формате: в них примут участие представители Еврокомиссии, Украины, России и Германии. Найти аргументы в пользу такого решения сложно. В прошлом ЕС на переговорах такого рода, например, на трехсторонней встрече, посвященной условиям поставок газа из России в Украину, которая позволила зимой 2014 года избежать кризиса, представляла Еврокомиссия", — продолжает эксперт по энергетике.

"От лица Германии, которая официально называла "Северный поток — 2" коммерческой инициативой, не связанной с политикой, будут выступать две немецкие компании — финансовые партнеры российского проекта БАСФ/Винтерсхалл (BASF/Wintershall) и Э.ОН/Юнипер (E.on/Uniper). Такая схема ослабит позицию Еврокомиссии в качестве представителя интересов ЕС. Следует учитывать, что о сохранении минимального объема транзита через Украину Германия и Россия могли договориться еще в 2016 году. Значит, существует риск, что переговоры пойдут в намеченном ими ранее направлении", — говорится в статье.

"Однако сами переговоры дают надежду на то, что появятся какие-то временные решения. Непонятно, как следует интерпретировать заявление Меркель о том, что реализация проекта "Северный поток — 2" будет невозможна без определения будущей роли транзита. Значит ли это, что после получения всех разрешений в Германии строительство газопровода на этом отрезке, то есть на территории ЕС, начнется только после окончания переговоров по транзиту? Это позволит отложить осуществление проекта хотя бы на это время", — полагает автор публикации.

"На неофициальном уровне в Брюсселе говорят, что занимающаяся проектом компания, 100% акций в которой принадлежит "Газпрому", хотела бы получить все разрешения до конца апреля и после этого сразу же приступить к строительным работам. Это связано, в том числе с тем, что антимонопольное расследование, результаты которого не удовлетворили Польшу и некоторые другие страны, движется к концу", — пишет Войчех Якубик.

"По информации, которую нам удалось получить, Еврокомиссия обнаружила в действиях Газпрома ряд нарушений (в их число входит газовый шантаж в отношении стран-членов ЕС). Однако, ответные меры будут очень скоромными, чем недовольны представители энергетического сектора", — продолжает эксперт по энергетике.

"После того, как россияне начнут строительство газопровода на территории Евросоюза, у сторонников распространения на него положений новой версии Газовой директивы, останется меньше надежд на достижение своей цели. Даже если им удастся предотвратить появление правовой лазейки, о которой предупреждал наш портал, может оказаться, что антимонопольные нормы, позволяющие отсрочить реализацию проекта и снизить его негативное влияние на рынок Центрально-Восточной Европы, не будут на него распространяться", — говорится в статье.

Преподнесут ли США сюрприз?

"В связи с этим нам остается внимательно следить за переговорами между Еврокомиссией, Украиной, Россией и Германией. Если Берлин хочет спасти европейскую интеграцию, он должен дать Еврокомиссии возможность установить минимальный объем транзита и не позволить начать строительство раньше, чем этот вопрос будет согласован. Как долго продлятся переговоры, неизвестно. Возможно, это последний шанс на пересмотр Газовой директивы и внесение в нее поправок, которые позволят распространить ее действие на "Северный поток — 2", — пишет Якубик.

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"Времени остается все меньше. Критики неоднозначного российского проекта смотрят с надеждой за океан. Хотя президент США может ввести санкции против компаний, принимающих участие в таких российских проектах, как "Северный поток", американский лидер этого не делает, а вопрос, насколько эффективными могут оказаться эти меры, остается открытым. Пока США ввели санкции против главы Газпрома Алексея Миллера, а в ответ россиянин заявил, что гордится этим фактом, ведь он уже начал волноваться, все ли с ним в порядке", — говорится в статье.