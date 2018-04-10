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    Авиакомпании Европы предупредили о риске "нанесения авиаударов по Сирии"

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    Сирия: скандал с химоружием и риск столкновения РФ и США (9)

    (обновлено: )126
    Предполагается, что президент США Дональд Трамп может принять решение об ударе в качестве ответной меры на предполагаемое применение химоружия в Сирии, которое сирийские власти отрицают.
    Самолет в небе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр – РИА Новости Украина. Европейские авиационные власти выпустили предупреждение для авиакомпаний, совершающих полеты над акваторией Восточного Средиземноморья в связи с риском "нанесения авиаударов по Сирии" в течение 72 часов.

    Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды, 11 апреля. Предполагается, что Трамп может принять решение об ударе в качестве ответной меры на предполагаемое применение химоружия в Сирии, которое сирийские власти отрицают.

    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki
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    "Пожалуйста, обратите внимание, что Европейское агентство авиационной безопасности выпустило оперативное уведомление для района полетной информации Восточное Средиземноморье/Никосия", — говорится в сообщении на сайте операционной сети европейского авиадиспетчера Eurocontrol.

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    "В связи с возможным нанесением авиаударов по Сирии ракетами класса "воздух-земля" и/или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов и возможностью периодического нарушения работы радионавигационного оборудования, планированию летных операций в районе Восточного Средиземноморья/Никосии необходимо уделять должное внимание", — говорится в уведомлении.

    Источник в одной из российских авиакомпаний подтвердил РИА Новости получение данного предупреждения.

    Напомним, Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.

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