Назван самый высокооплачиваемый футболист мира

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КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом в мире, сообщает L'Equipe со ссылкой на France Football.

За нынешний сезон Месси заработает 126 миллионов евро: в эту сумму входят зарплата, премии и доходы от рекламы. На втором месте в рейтинге расположился нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду – 94 миллиона евро. Третьим стал форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар – 81,5 миллиона.

Самым высокооплачиваемым тренером мира назван португалец Жозе Моуринью из "Манчестер Юнайтед" с доходом в 26 миллионов евро. Вторым идет главный тренер сборной Китая итальянец Марчело Липпи – 23 миллиона. Третье место занял аргентинец Диего Симеоне из мадридского "Атлетико" – 22 миллиона. Четвертым стал главный тренер мадридского "Реала" француз Зинедин Зидан – 21 миллиона.

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Ранее сообщалось, что Месси забил 600-й гол на профессиональном уровне.