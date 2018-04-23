наверх
23.04.201817:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.18- 0.05
  • EUR32.22- 0.25
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Назван самый высокооплачиваемый футболист мира

    (обновлено: )203
    За нынешний сезон нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси заработает 126 миллионов евро: в эту сумму входят зарплата, премии и доходы от рекламы.
    Лионель Месси
    Josep LAGO / AFP

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом в мире, сообщает L'Equipe со ссылкой на France Football.

    Эффектный голевой пас в исполнении Месси без бутсы. Видео
    Foot Dz Haka/Youtube
    Эффектный голевой пас в исполнении Месси без бутсы

    За нынешний сезон Месси заработает 126 миллионов евро: в эту сумму входят зарплата, премии и доходы от рекламы. На втором месте в рейтинге расположился нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду – 94 миллиона евро. Третьим стал форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар – 81,5 миллиона.

    Самым высокооплачиваемым тренером мира назван португалец Жозе Моуринью из "Манчестер Юнайтед" с доходом в 26 миллионов евро. Вторым идет главный тренер сборной Китая итальянец Марчело Липпи – 23 миллиона. Третье место занял аргентинец Диего Симеоне из мадридского "Атлетико" – 22 миллиона. Четвертым стал главный тренер мадридского "Реала" француз Зинедин Зидан – 21 миллиона.

    Смотрите также: Месси забил 600-й гол в профессиональном футболе

    Ранее сообщалось, что Месси забил 600-й гол на профессиональном уровне.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Собравшиеся в центре Еревана приветствуют отставку Саргсяна
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Онищенко: новая партия компромата
    Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии