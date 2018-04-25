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    В мире

    Испанская фермерша, похожая на Трампа, покорила интернет

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    Фото в сети появилось в репортаже испанской журналистки Паулы Васкес о жителях сельской местности Галисии - региона на северо-западе Испании.
    Испанская фермерша, похожая на Трампа, покорила интернет
    newsweek

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Фотография жительницы испанской Галисии Долорес Лейс Антело привлекла особое внимание интернет-пользователей из-за сильного сходства женщины с президентом США Дональдом Трампом. Снимок мгновенно разошелся по соцсетям и набрал вирусную популярность, пишет Newsweek.

    Соцсети
    Сажающие дуб Трамп и Макрон превратились в мем

    Фото в сети появилось в репортаже испанской журналистки Паулы Васкес о жителях сельской местности Галисии — региона на северо-западе Испании.

    Долорес Лейс Антело рассказала, что в тот день шла на ферму, чтобы собрать капусту, — тогда она и встретила журналистов, которые стали задавать ей вопросы и сделали несколько фотографий. Она добавила, что никогда не интересовалась соцсетями и интернетом, более того — даже никогда не пользовалась смартфоном.

    "Меня это никогда не интересовало, но я видела что-то, что мне показывали дочери. Они говорят, что эта фотография сделала меня знаменитой — я не очень понимаю почему. Она, кажется, широко разошлась. Думаю, это из-за цвета моих волос", — заявила Долорес Лейс Антело.

    Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и его американский коллега Дональд Трамп посадили в саду Белого дома привезенный в подарок из Франции саженец дуба.

     

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