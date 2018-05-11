Ученые уточнили, когда "блуждающая" звезда столкнется с Солнечной системой

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. "Блуждающая" карликовая звезда Gliese 710 столкнется с Солнечной системой через 1,29 миллиона лет, сообщает Naked Science. Прежде считалось, что это произойдет несколько позже — через 1,36 миллиона лет.

О том, что Gliese 710 держит курс на сближение с Солнечной системой, было известно как минимум с 1996 года, но сроки этого столкновения обозначили только в 2016-м. Согласно первому выпуску данных миссии Gaia, астрономы Филипп Берский и Петр Дыбчинский подсчитали, что Gliese 710 — на тот момент находящаяся примерно в 63,8 светового года (или в 19,6 парсека) от нас — должна прибыть примерно через 1,35 миллиона лет.

Астрономы Рауль де ла Фуенте Маркос и Карлос де ла Фуенте Маркос из Университета Мадрида сверили эти подсчеты со вторым, более точным выпуском данных Gaia, опубликованном ранее в этом году, и подтвердили направление звезды. Однако новые сведения дали понять, что время прибытия определяется на несколько десятков тысяч лет раньше и звезда пройдет гораздо ближе к нашей системе, чем ожидали до этого.

"Наши результаты подтверждают — в пределах ошибок — исследования Берского и Дыбчинского (2016 год), но предполагают более тесное в смысле времени и расстояния приближение Gliese 710 к Солнечной системе", — написали исследователи в новом докладе.

Отмечается, что доклад не был опубликован до получения экспертной оценки.

Ранее ученые обнаружили, что Gliese 710 войдет в Облако Оорта и пройдет в 13 365 астрономических единицах от Солнца (одна астрономическая единица равна расстоянию между Землей и Солнцем). Согласно новому исследованию, она пройдет всего в 4 303 а.е. На самом деле это не так уж и близко: более 100 расстояний от Земли до Плутона, вращающегося вокруг Солнца на расстоянии 39,5 а.е. Но это все равно может навредить Солнечной системе. Gliese 710 классифицируется как блуждающая звезда, то есть путешествующая по Галактике, не скованная никакими гравитационными цепями, которые обычно удерживают звезды на своих местах.

Напомним, запуск новой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с первым спутником Бангладеш в последний момент был отменен.