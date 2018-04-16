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    Киев

    В КПИ ликвидирован единственный в стране ракетно-космический факультет

    (обновлено: )19143
    А незадолго до того в НТТУ "КПИ" ликвидировали Факультет авиационных и космических систем, единственный факультет, который выпускал специалистов этой отрасли.
    Университет Киевский политехнический институт
    kpi.ua

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. НТТУ "КПИ" ликвидировал единственный факультет, который выпускал специалистов ракетно-космической отрасли Украины.

    Об этом на своей странице в Facebook сообщил эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

    "Закрыли ФАКС. Недавно отмечали профессиональный праздник работников ракетно-космической отрасли Украины… А незадолго до того в НТТУ "КПИ" ликвидировали единственный факультет, который выпускал специалистов этой отрасли — Факультет авиационных и космических систем!", — написал Павловский.

    Андрей Павловский, facebook
    Пост Андрея Павловского

    Ранее сообщалось, что в Полтаве открыли вуз для тех, кому за 50 – так называемый университет "третьего возраста". Подобные учреждения уже работают по всей стране.

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