В КПИ ликвидирован единственный в стране ракетно-космический факультет

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. НТТУ "КПИ" ликвидировал единственный факультет, который выпускал специалистов ракетно-космической отрасли Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

"Закрыли ФАКС. Недавно отмечали профессиональный праздник работников ракетно-космической отрасли Украины… А незадолго до того в НТТУ "КПИ" ликвидировали единственный факультет, который выпускал специалистов этой отрасли — Факультет авиационных и космических систем!", — написал Павловский.

Андрей Павловский, facebook Пост Андрея Павловского

Ранее сообщалось, что в Полтаве открыли вуз для тех, кому за 50 – так называемый университет "третьего возраста". Подобные учреждения уже работают по всей стране.