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    В Тихом океане утонул российский космический грузовик

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    Корабль отстыковали от МКС 28 марта. С тех пор он был задействован в эксперименте "Изгиб", целью которого является исследование движения грузового корабля в различных режимах закрутки при поддержании гравитационной и солнечной ориентации.
    Космический корабль на фоне Земли
    NASA

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Несгоревшие фрагменты космического грузовика "Прогресс МС-07", месяц участвовавшего в научном эксперименте на орбите, упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщил представитель подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

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    "Согласно расчетным данным, корабль вошел в плотные слои атмосферы, где произошло разрушение конструкции, а его несгораемые фрагменты упали в заданном районе акватории Тихого океана", — сказал собеседник агентству РИА Новости.

    Корабль отстыковали от МКС 28 марта. С тех пор он был задействован в эксперименте "Изгиб", целью которого является исследование движения грузового корабля в различных режимах закрутки при поддержании гравитационной и солнечной ориентации.

    Команда на выдачу тормозного импульса для сведения корабля с орбиты была дана 26 апреля в 7.07.

    "Прогресс МС-07" был запущен на ракете "Союз-2.1а" 14 октября 2017 года с космодрома Байконур. К МКС корабль пристыковался 14 октября. Грузовик доставил необходимые экипажу МКС топливо, кислород, продукты питания, аппаратуру для научных экспериментов и посылки для космонавтов и астронавтов — около двух с половиной тонн грузов.

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    "Прогресс МС-07" должен был стать первым космическим "грузовиком", отправившимся к МКС по сверхкороткой схеме стыковки. Планировалось, что "Прогресс" долетит до станции за 3,5 часа вместо традиционных двух суток. Реализовать данный план не удалось: запуск по техническим причинам был перенесен на резервную дату, и было принято решение, что корабль полетит к МКС по стандартной двухсуточной схеме. Переход на двухсуточную схему при пусках рассматривается как запасной вариант и является штатной ситуацией.

    Напомним, ранее российский космонавт Антон Шкаплеров сделал фотографии Крымского моста с борта МКС.

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