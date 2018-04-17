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    США будут добиваться военного доминирования в космосе над РФ - Пенс

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    США в декабре прошлого года опубликовали новую стратегию по национальной безопасности, в которой основное внимание, как и прежде, уделено России, Китаю, КНДР, Ирану и Ближнему Востоку.
    Вице-президент США Майк Пенс
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. США будут добиваться военного доминирования в космосе, в том числе над РФ и КНР, заявил в понедельник вице-президент США Майк Пенс.

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    "Чтобы сдерживать и побеждать угрозы, связанные с агрессивными разработками противоспутникового оружия Россией и Китаем, наш президент (Дональд Трамп) распорядился, чтобы министерство обороны укрепило наши космические системы — для того, чтобы Америка оставалась такой же доминирующей в космической безопасности, как здесь, на земле", — сказал Пенс, выступая на космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс. Слова вице-президента приводит пресс-служба Белого дома.

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    США в декабре прошлого года опубликовали новую стратегию по национальной безопасности. Основное внимание в документе, как и прежде, уделено России, Китаю, КНДР, Ирану и Ближнему Востоку. Президент США Дональд Трамп объявил, что "Россия и Китай стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству", но США "попробуют выстроить великое партнерство" с этими и другими странами.

    Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, часть из которых сбили сирийские системы ПВО. В Пентагоне заявили, что все намеченные при ударе цели были поражены.

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