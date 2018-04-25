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    Видеоблогер запустил в космос булку с чесноком, чем взорвал соцсети

    (обновлено: )22120
    Видеоблогер из Великобритании Том Скотт решил проверить, что станет с чесночным хлебом после того, как тот побывает в космосе, и позвал на помощь экспертов.
    Видеоканал Tom Scott на Youtube

    Скотт вместе с приглашенной группой специалистов привязали буханку к специальному воздушному шару и отправили в небо. Хлеб поднялся на 35 км, попав в верхний слой атмосферы, где уже летают метеозонды, а затем вернулся обратно на Землю. Все путешествие мучного астронавту сняла камера.

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    Чтобы отследить приземления буханки, специалисты также прикрепили к платформе с хлебом GPS-датчик.

    Отметим, что за два дня видео посмотрели более 2,4 млн пользователей Youtube.

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