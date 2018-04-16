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    Маск собирается возвращать ракеты из космоса с помощью воздушных шаров

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    По словам владельца компании SpaceX Илона Маска, SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости верхнюю ступень, используя гигантский шар для вечеринок.
    Старт ракеты Falcon 9 с космодрома во Флориде
    REUTERS Joe Skipper

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что SpaceX попробует сохранить после космического старта вторую ступень ракеты-носителя при помощи гигантского воздушного шара.

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    "Это прозвучит безумно, но SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости верхнюю ступень, используя гигантский шар для вечеринок", — написал Маск в Twitter.

    ​SpaceX с 2017 года регулярно использует при стартах уже летавшую первую ступень, но не сохраняет ее повторно. Для старта в начале апреля SpaceX также использовала первую ступень ракеты-носителя, которая осуществляла запуск грузовика к МКС в августе 2017 года. Отправившаяся к МКС капсула Dragon уже бывала на орбитальной станции в апреле 2016 года.

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