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    Илон Маск предупредил об угрозе появления "бессмертного диктатора"

    (обновлено: )39820
    По словам Маска, развитие искусственного интеллекта может в будущем привести к тому, что он в той или иной форме будет управлять миром. Он отметил, что, когда диктатор - человек, он рано или поздно умирает.
    Илон Маск
    flickr.com/jurvetson

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Американский бизнесмен, глава SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что в будущем искусственный интеллект сможет создать "бессмертного диктатора". Об этом он заявил в новом документальном фильме Do You Trust This Computer? ("Вы доверяете этому компьютеру?").

    С точки зрения предпринимателя, развитие искусственного интеллекта может в будущем привести к тому, что он в той или иной форме будет управлять миром.

    "Самое нестрашное будущее, которое я могу представить, — то, в котором мы хотя бы демократизировали искусственный интеллект, так как, если одна компания или небольшая группа людей сможет разработать богоподобный цифровой суперинтеллект, они смогут завоевать мир", — прогнозирует Маск.

    Илон Маск
    Фото из открытых источников
    Маск представил уникальный проект системы подземных тоннелей

    Он отметил, что, когда диктатор — человек, он рано или поздно умирает. В случае с искусственным интеллектом диктатор будет жить вечно.

    Маск подчеркнул, что искусственному интеллекту даже "не надо быть злым", чтобы уничтожить человечество.

    "Если у него есть какая-то цель и человечество стоит на пути, он уничтожит его в порядке вещей, даже не думая об этом. Без обид", — добавил он.

    Маск уже неоднократно делился своими опасениями по поводу того, до чего в будущем может довести искусственный интеллект. В частности, он предположил, что из-за соперничества в этой области может начаться третья мировая война.

    Американский предприниматель также подчеркивал, насколько важно работать в направлении строительства космических станций на Марсе и Луне, чтобы у человечества была возможность восстановить цивилизацию в том случае, если на Земле снова наступят "средние века".

    Ранее сообщалось, что акции компании Tesla по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник потеряли 5,1 процента, снизившись до 252 долларов за штуку.

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