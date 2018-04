КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Американский бизнесмен, глава SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что в будущем искусственный интеллект сможет создать "бессмертного диктатора". Об этом он заявил в новом документальном фильме Do You Trust This Computer? ("Вы доверяете этому компьютеру?").

С точки зрения предпринимателя, развитие искусственного интеллекта может в будущем привести к тому, что он в той или иной форме будет управлять миром.

"Самое нестрашное будущее, которое я могу представить, — то, в котором мы хотя бы демократизировали искусственный интеллект, так как, если одна компания или небольшая группа людей сможет разработать богоподобный цифровой суперинтеллект, они смогут завоевать мир", — прогнозирует Маск.

Он отметил, что, когда диктатор — человек, он рано или поздно умирает. В случае с искусственным интеллектом диктатор будет жить вечно.

Маск подчеркнул, что искусственному интеллекту даже "не надо быть злым", чтобы уничтожить человечество.

"Если у него есть какая-то цель и человечество стоит на пути, он уничтожит его в порядке вещей, даже не думая об этом. Без обид", — добавил он.

Маск уже неоднократно делился своими опасениями по поводу того, до чего в будущем может довести искусственный интеллект. В частности, он предположил, что из-за соперничества в этой области может начаться третья мировая война.

Американский предприниматель также подчеркивал, насколько важно работать в направлении строительства космических станций на Марсе и Луне, чтобы у человечества была возможность восстановить цивилизацию в том случае, если на Земле снова наступят "средние века".

Ранее сообщалось, что акции компании Tesla по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник потеряли 5,1 процента, снизившись до 252 долларов за штуку.