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    В мире

    Илон Маск показал часть "марсианской" ракеты

    (обновлено: )42
    На фотографии рядом с частью цилиндрического корпуса BFR Spaceship размещен электрокар Tesla Model 3, который выглядит, как игрушечное авто.
    Марсианская ракета Илона Маска
    elonmusk

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Американский бизнесмен, глава SpaceX и Tesla Илон Маск показал в своем Instagram часть Big Falcon Rocket: ракеты, которая должна отправиться на Марс. 

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    На фотографии рядом с частью цилиндрического корпуса BFR Spaceship стоит электрокар Tesla Model 3, чтобы людям было проще оценить фантастические габариты будущего корабля.

    Ракета-носитель диаметром 9 м и высотой около 106 м сможет, по замыслу создателей, выводить на орбиту до 150 тонн грузов. Ожидается, что строительство первого прототипа начнется уже в этом году.

    Ранее Илон Маск заявил, что в будущем искусственный интеллект сможет создать "бессмертного диктатора".

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