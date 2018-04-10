Илон Маск показал часть "марсианской" ракеты

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Американский бизнесмен, глава SpaceX и Tesla Илон Маск показал в своем Instagram часть Big Falcon Rocket: ракеты, которая должна отправиться на Марс.

На фотографии рядом с частью цилиндрического корпуса BFR Spaceship стоит электрокар Tesla Model 3, чтобы людям было проще оценить фантастические габариты будущего корабля.

Ракета-носитель диаметром 9 м и высотой около 106 м сможет, по замыслу создателей, выводить на орбиту до 150 тонн грузов. Ожидается, что строительство первого прототипа начнется уже в этом году.

Ранее Илон Маск заявил, что в будущем искусственный интеллект сможет создать "бессмертного диктатора".