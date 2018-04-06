Сексуальная жена боксера опубликовала фото в нижнем белье и маске

Супруга украинского боксера Тараса Шелестюка, Алина, опубликовала в социальных сетях свои фотографии. Девушка может похвастаться соблазнительной фигурой, поэтому надела на себя минимум одежды.

На снимках Алина позирует в бикини, нижнем белье и маске. Для антуража выбраны берег моря и спальня.

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Напомним, боксер-профессионал Тарас Шелестюк выступает в средней весовой категории. Среди наград заслуженного мастера спорта Украины по боксу бронзовая медаль Олимпийских игр в Лондоне, пояс чемпиона мира 2011 года, бронзовая награда Чемпионата Европы-2010. Также Тарас является трехкратным чемпионом Украины 2009-2011 годов.

Ранее Ирина Морозюк, супруга игрока киевского "Динамо" Николая Морозюка, решила удивить футбольных фанатов и подписчиков своего Instagram трюком, который она решила показать в спальне.

Не отстает от нее и жена игрока сборной Украины и дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко — 30-летняя Инна уже хвасталась фотографией в роскошном коротком сексуальном платье с глубоким декольте.

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