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    Фотоленты

    Сексуальная жена боксера опубликовала фото в нижнем белье и маске

    (обновлено: )51403
    Алина Шелестюк
    Алина Шелестюк
    Алина Шелестюк
    Алина Шелестюк
    Алина Шелестюк
    Алина Шелестюк
    Алина Шелестюк
    Алина Шелестюк
    Алина Шелестюк
    Алина Шелестюк
    Алина Шелестюк
    Алина Шелестюк
    Алина Шелестюк
    Алина Шелестюк
    Алина Шелестюк
    Алина Шелестюк
    instagram.com/alina.supernova
    Алина Шелестюк
    instagram.com/alina.supernova
    Алина Шелестюк
    instagram.com/alina.supernova
    Алина Шелестюк
    instagram.com/alina.supernova
    Алина Шелестюк
    instagram.com/alina.supernova
    Алина Шелестюк
    instagram.com/alina.supernova
    Алина Шелестюк
    instagram.com/alina.supernova
    Алина Шелестюк
    instagram.com/alina.supernova
    Алина Шелестюк
    instagram.com/alina.supernova
    Алина Шелестюк
    instagram.com/alina.supernova
    Алина Шелестюк
    instagram.com/alina.supernova
    Алина Шелестюк
    instagram.com/alina.supernova
    Алина Шелестюк
    instagram.com/alina.supernova
    Алина Шелестюк
    instagram.com/alina.supernova
    Алина Шелестюк
    instagram.com/alina.supernova

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    Супруга украинского боксера Тараса Шелестюка, Алина, опубликовала в социальных сетях свои фотографии. Девушка может похвастаться соблазнительной фигурой, поэтому надела на себя минимум одежды.

    На снимках Алина позирует в бикини, нижнем белье и маске. Для антуража выбраны берег моря и спальня.

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    Напомним, боксер-профессионал Тарас Шелестюк выступает в средней весовой категории. Среди наград заслуженного мастера спорта Украины по боксу бронзовая медаль Олимпийских игр в Лондоне, пояс чемпиона мира 2011 года, бронзовая награда Чемпионата Европы-2010. Также Тарас является трехкратным чемпионом Украины 2009-2011 годов.

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