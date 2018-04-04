Жена нардепа поразила откровенным фото

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Супруга народного депутата от БПП Сергея Лещенко всемирно известный диджей Анастасия Топольская поделилась провокационным снимком.

На фотографии, которое Топольская разместила в своем Instagram, диджей позирует в бежевом тренче, наброшенным на обнаженно тело.

Автор фотографии — одна из самых популярных фэшн-фотографов Украины Соня Плакидюк.

nastia.dj Анастасия Топольская

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк — супруга игрока киевского "Динамо" Николая Морозюка — удивила футбольных фанатов и подписчиков своего Instagram трюком, который она показала в спальне.