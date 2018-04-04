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    Общество

    Жена нардепа поразила откровенным фото

    (обновлено: )34403
    Жена нардепа Сергея Лещенко диджей Анастасия Топольская предстала в новом образе от известного фэшн-фотографа Сони Плакидюк.
    Анастасия Топольская
    Facebook Анастасия Топольская

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Супруга народного депутата от БПП Сергея Лещенко всемирно известный диджей Анастасия Топольская поделилась провокационным снимком.

    На фотографии, которое Топольская разместила в своем Instagram, диджей позирует в бежевом тренче, наброшенным на обнаженно тело.

    Автор фотографии — одна из самых популярных фэшн-фотографов Украины Соня Плакидюк.

    nastia.dj
    Анастасия Топольская

    Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк — супруга игрока киевского "Динамо" Николая Морозюка — удивила футбольных фанатов и подписчиков своего Instagram трюком, который она показала в спальне.

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