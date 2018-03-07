Жена министра Омеляна беременна

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Жена министра инфраструктуры Владимира Омеляна, известный дизайнер Светлана Бевза, беременна вторым ребенком. Соответствующий снимок, демонстрирующий ее округлый животик, она разместила на своей странице в Instagram.

@bevza_svitlana Светлана Бевза

Отметим, что для семьи Бевз-Омелян это будет второй ребенок. Однако для министра инфраструктуры — третий. Первенец Омеляна — Северин, живет вместе с матерью в Австрии.

Напомним, в списке 136 будущих владельцев элитного авто Maybach Coupe, стоимость которого составляет 2 734 000 евро, есть гражданка Украины Светлана Бевза.