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    Политика

    Жена министра Омеляна беременна

    (обновлено: )21113
    Для семьи Бевз-Омелян это будет второй ребенок. Однако для министра инфраструктуры - третий. Первенец Омеляна - Северин, живет вместе с матерью в Австрии.
    Светлана Бевза
    @bevza_svitlana

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Жена министра инфраструктуры Владимира Омеляна, известный дизайнер Светлана Бевза, беременна вторым ребенком. Соответствующий снимок, демонстрирующий ее округлый животик, она разместила на своей странице в Instagram.

    @bevza_svitlana
    Светлана Бевза

    Отметим, что для семьи Бевз-Омелян это будет второй ребенок. Однако для министра инфраструктуры — третий. Первенец Омеляна — Северин, живет вместе с матерью в Австрии.

    Напомним, в списке 136 будущих владельцев элитного авто Maybach Coupe, стоимость которого составляет 2 734 000 евро, есть гражданка Украины Светлана Бевза.

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