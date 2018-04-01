Жена депутата купила квартиру за 21 миллион в центре Киева

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В рамках декларирования доходов о своей собственности отчитался народный депутат Александр Герега и его жена Галина, ранее возглавлявшая Киевсовет.

Ранее сообщалось, что о своих доходах отчитался президент Петр Порошенко, который только на отдых и туристические услуги в Украине потратил около трех миллионов гривен. Также декларации подали премьер Владимир Гройсман и глава Минздрава Ульяна Супрун.

По данным Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр", народный депутат Александр Герега задекларировал за 2017 год 24,3 миллиона грн доходов. На счетах в банке Герега держит 8,8 миллиона грн, а наличными — 9 миллионов гривен, 900 тысяч евро и 90 тысяч швейцарских франков.

В декларации Герега указал 14 земельных участков и два жилых дома в Киеве, две столичные квартиры и однокомнатную квартиру в Городке в Хмельницкой области, где он избран нардепом.

Галина Герега за 2017 год задекларировала 1 млн грн зарплаты, 22 млн грн дивидендов и 600 тысяч гривен процентов со вкладов. В банке она хранит 5,1 миллиона грн, а нличными — 9 млн грн, 1,2 миллиона долларов, 800 тысыч евро и 480 тысяч швейцарских франков.

Галина показала ряд общего имущества с мужем-депутатом, в том числе жилой дом площадью 454,9 кв. м в Испании.

Буквально в канун Нового года она также приобрела в Киеве квартиру площадью 888,5 кв. м в Киеве стоимостью 21,5 миллиона гривен. По данным "Главкома" недвижимость расположена на ул. Ивана Мазепы.