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    Культура

    Жена Кличко поздравила сама себя с днем рождения песней

    (обновлено: )32801
    Супруга мэра Киева отпраздновала свой 44-й день рождения в Германии. Там она ела праздничный торт и вместе с родными спела песню Happy Birthday.
    Наталия Кличко
    УНИАН

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Жена мэра Киева Виталия Кличко, Наталья отпраздновала свой 44-й день рождения в Германии. Там она ела праздничный торт и вместе с родными спела песню Happy Birthday.

    Видео Наталья опубликовала на своей странице в  Instagram.

    Many Thanks to all of you who made my Day!Much 💗

    Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)

     

    Также Наталью поздравила и ее дочь Лиза. Она создала коллаж из 44 фотографий.

    "44 фото на 44 года — с Днем рождения, мама! Я люблю тебя так сильно, и я очень уважаю каждый твой выбор. Очень горжусь тем, что я твоя дочь", — поздравила девушка в сети.

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