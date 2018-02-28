Жена Кличко поздравила сама себя с днем рождения песней

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Жена мэра Киева Виталия Кличко, Наталья отпраздновала свой 44-й день рождения в Германии. Там она ела праздничный торт и вместе с родными спела песню Happy Birthday.

Видео Наталья опубликовала на своей странице в Instagram.

Также Наталью поздравила и ее дочь Лиза. Она создала коллаж из 44 фотографий.

"44 фото на 44 года — с Днем рождения, мама! Я люблю тебя так сильно, и я очень уважаю каждый твой выбор. Очень горжусь тем, что я твоя дочь", — поздравила девушка в сети.