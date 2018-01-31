Жена Маликова показала сына, рожденного суррогатной матерью

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Супруга российского певца и композитора 48-летнего Дмитрия Маликова, 54-летняя Елена опубликовала в Instagram первый снимок нового члена семьи — сына, которого родила паре суррогатная мать.

По информации СМИ, малыш был рожден в одной из клиник Санкт-Петербурга.

"Я была в семье единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя, совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась — я встретила Диму. Благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, наша чудесная дочь и сын… Семья — это команда! Где один — за всех, и все — за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее! — написала жена Дмитрия Маликова.

Елена Маликова, instagram Семья Маликовых с новорожденным сыном

Елена Маликова, instagram Стефания, Дмитрий и Елена Маликовы

Стефания Маликова Стефания и Дмитрий Маликовы

Ранее сообщалось, что суррогатная мать родила близнецов нападающему мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду.