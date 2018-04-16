В Москве украли советскую барокамеру для тренировки космонавтов

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Экспонат столичного Музея космонавтики — сурдобарокамеру СБК-48, в которой проходили испытания советские космонавты, украли с парковки в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

С заявлением о краже в полицию обратился эксперт музея по пилотированию полетов.

"Судя по показаниям заявителя, экспонат "Сурдобарокамера СБК-48" был украден в период с 19 октября 2017 года по 8 апреля нынешнего со стоянки на 1-й Лыковской улице", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, ущерб составил 300 тысяч рублей. Возбуждено дело о краже, подозреваемых ищут.

Музей Ю.А. Гагарина Барокамера стационарная СБК-48

В пресс-службе ГУМВД по Москве РИА Новости подтвердили, что 10 апреля с заявлением о краже в полицию обратился музейный работник.

"Он сообщил, что с открытой автостоянки в районе Строгино неизвестные похитили выставочный экспонат, помещенный туда на время реставрации музея. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража", — сказал собеседник агентства.

Украденная барокамера из московского Музея космонавтики еще не атрибутирована — пока неизвестно, тренировались ли именно в ней первые советские космонавты Юрий Гагарин, Георгий Гречко, Герман Титов, сообщили в пресс-службе музея.

"Барокамеру действительно украли из реставрационных мастерских в Строгино. Сейчас ведется следствие. Деталей мы сами не знаем, они не разглашаются. Сейчас многие СМИ написали, что в барокамере тренировался Гагарин, Гречко, Титов, но на самом деле мы этого не знаем, атрибуция только велась, и кто в ней тренировался, еще не установлено", — рассказали в пресс-службе музея.

Там подчеркнули, что стоимость ущерба сейчас определить невозможно, так как "цена барокамеры будет зависть от того, кто тренировался в ней".

Напомним, ранее в России рассекретили служебную характеристику Гагарина.