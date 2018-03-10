Ракета "Союз-У", на которой планировалось вывести на путь к МКС следующий "Прогресс", будет проверена специалистами, её пуск будет перенесен на неопределенный срок до завершения работы аварийной комиссии.
Потеря грузового корабля "Прогресс" произошла на высоте 190 километров над безлюдной гористой территорией в Туве, большинство фрагментов сгорели в атмосфере, сообщила в четверг пресс-служба Роскосмоса.
Прогресс М-28М" доставил на МКС около 2,4 тысячи килограммов грузов, в том числе топливо, воздух, продукты питания, оборудование для поддержания функционирования станции, а также посылки для членов экипажа.
Скорее всего, это некая нештатная ситуация, связанная с разделением корабля и ракеты-носителя, кто и как в этом виноват, сказать сейчас нельзя, заявил заместитель руководителя "Роскосмоса" Александр Иванов.
На данный момент неизвестны дата и место падения обломков космического грузовика, с которым была потеряна связь после запуска. Накануне грузовик не вышел на рассчитанную орбиту и не сможет пристыковаться с МКС.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".