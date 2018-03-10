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    Прогресс (космический корабль)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Ракетно-космический центр Прогресс
    Космический грузовик "Прогресс" сгорел в атмосфере Земли
    07:10 02.12.2016
    378
    Ракета "Союз-У", на которой планировалось вывести на путь к МКС следующий "Прогресс", будет проверена специалистами, её пуск будет перенесен на неопределенный срок до завершения работы аварийной комиссии.
    Неудачный пуск космического грузовика Прогресс. Видео
    Неудачный пуск космического грузовика "Прогресс" 
    03:29 02.12.2016
    368
    Потеря грузового корабля "Прогресс" произошла на высоте 190 километров над безлюдной гористой территорией в Туве, большинство фрагментов сгорели в атмосфере, сообщила в четверг пресс-служба Роскосмоса.
    Вид с борта МКС
    Космический грузовик "Прогресс М-28М" пристыковался к МКС
    10:55 05.07.2015
    389
    Прогресс М-28М" доставил на МКС около 2,4 тысячи килограммов грузов, в том числе топливо, воздух, продукты питания, оборудование для поддержания функционирования станции, а также посылки для членов экипажа.
    Запуск космического грузовика Прогресс в Байконуре
    Запуск космического грузовика "Прогресс" с космодрома Байконур 
    12:36 03.07.2015
    314
    Космический корабль отправился на орбиту с 2,4 тоннами груза для Международной космической станции: водой, питанием, топливом и кислородом.
    Космический грузовик Прогресс
    Космический грузовик "Прогресс М-28М" отделился от ракеты-носителя
    08:12 03.07.2015
    414
    "Прогресс" был запущен с космодрома Байконур. На 34 витке полета он должен причалить и состыковаться с Международной космической станцией.
    Космический корабль на фоне Земли. Архивное фото
    Двигатели "Прогресса" для коррекции орбиты МКС не включились
    05:20 16.05.2015
    515
    Двигатели "Прогресса М-26М" не запущены в назначенное время, коррекция орбиты не состоялась, сообщил в ночь на субботу источник в Роскосмосе.
    Космический грузовик Прогресс
    Российский космический грузовик "Прогресс М-27М" сгорел в атмосфере
    06:57 08.05.2015
    257
    Результаты расследования инцидента, связанного с нештатным выведением ТГК "Прогресс М-27М", будут представлены не позднее 13 мая после завершения работы государственной комиссии.
    Космический корабль на фоне Земли
    Предполагаемая траектория падающего "Прогресса" проходит над Киевом - источник
    11:51 07.05.2015
    368
    Космический грузовик, который вышел на неконтролируемую орбиту и снижается, должен разрушиться при вхождении в атмосферу. Специалисты пытаются рассчитать ареал падения обломков.
    Космический грузовик Прогресс ушел в неконтролированное падение
    "Прогресс" упадет на землю с 7 по 11 мая 
    09:33 30.04.2015
    567
    Космический грузовик войдет в плотные слои атмосферы и начнется разрушаться с 5 по 7 мая. Падения его частей на земную поверхность прогнозируется с 7 по 11 мая.
    Космический грузовик Прогресс. Архивное фото
    Инцидент с "Прогрессом-М27М" может быть связан с разделением корабля и ракеты
    17:55 29.04.2015
    660
    Скорее всего, это некая нештатная ситуация, связанная с разделением корабля и ракеты-носителя, кто и как в этом виноват, сказать сейчас нельзя, заявил заместитель руководителя "Роскосмоса" Александр Иванов.
    Космический корабль на фоне Земли
    "Прогресс М-27М" начал неконтролируемый сход с орбиты - источник
    14:42 29.04.2015
    838
    На данный момент неизвестны дата и место падения обломков космического грузовика, с которым была потеряна связь после запуска. Накануне грузовик не вышел на рассчитанную орбиту и не сможет пристыковаться с МКС.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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