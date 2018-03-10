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    Центр управления полетами

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Трое членов экипажа МКС вернулись на Землю
    Трое членов экипажа МКС вернулись на Землю
    05:12 03.09.2017
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    На Землю вернулись космонавт Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции на орбите останутся российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.
    Члены основного экипажа 48/49-й экспедиции на Международную космическую станцию астронавт НАСА Кэтлин Рубинс, космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин и японский астронавт Ониши Такуя (ДжАКСА). Архивное фото
    Члены экипажа МКС возвратились на Землю
    06:29 30.10.2016
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    Анатолий Иванишин (Россия), Такуя Ониши (Япония) и Кэйтлин Рубинс (США) выполнили на орбите 40 научных экспериментов. Большинство исследований касалось влияния условий космической среды на живые организмы и материалы.
    Отстыковка корабля с возвращающимся на Землю экипажем от МКС. Видео
    Отстыковка корабля с возвращающимся на Землю экипажем от МКС 
    05:20 30.10.2016
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    Первый пилотируемый космический корабль новой серии "Союз МС" с экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщили журналистам в воскресенье в Центре управления полетами (ЦУП).
    Вид с борта МКС
    Возвращающийся экипаж МКС попрощался с теми, кто остается на станции
    02:45 30.10.2016
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    Согласно информации представителя Центра управления полетами, космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин, астронавт JAXA Такуя Ониши и астронавт NASA Кэтлин Рубинс попрощались с остающимися на станции Сергеем Рыжиковым, Андреем Борисенко и Робертом Шейн Кимброу.
    Грузовой корабль Прогресс М-28М успешно запущен к Международной космической станции с помощью ракеты-носителя Союз-У с космодрома Байконур
    Первый "Прогресс МС-01" пристыкован к МКС в автоматическом режиме
    12:51 23.12.2015
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    Как сообщили в подмосковном Центре управления полётами, грузовик доставил на МКС около 2,5 тонны грузов, в том числе "сухие" грузы, топливо, воду и сжатый кислород, а также рождественские и новогодние подарки для экипажа.
    Возвращение на Землю экипажа 42/43 экспедиции МКС
    Три члена экипажа МКС вернулись на Землю - ЦУП
    17:15 11.12.2015
    172
    Из спускаемого аппарата вернулись космонавты Олег Кононенко (Роскосмос), Челл Линдгрен (NASA) и Кимия Юи (JAXA). Им на смену 15 декабря на МКС отправятся Юрий Маленченко (Роскосмос), Тимоти Копра (NASA) и Тимоти Пик (ЕSA).
    Космический корабль на фоне Земли
    Орбиту полета МКС поднимут на 2,8 км
    01:22 16.05.2015
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    Средняя высота орбиты полета станции будет увеличена на 2,8 километра и достигнет 402 километров, сообщил представитель российского Центра управления полетами.
    Космический грузовик Прогресс ушел в неконтролированное падение
    "Прогресс" упадет на землю с 7 по 11 мая 
    09:33 30.04.2015
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    Космический грузовик войдет в плотные слои атмосферы и начнется разрушаться с 5 по 7 мая. Падения его частей на земную поверхность прогнозируется с 7 по 11 мая.
    Корабль Cygnus приближается к МКС
    Уменьшение орбиты МКС прошло успешно - ЦУП
    12:41 29.01.2015
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    Центр управления полетами успешно откорректировал орбиту МКС, которая была впервые уменьшена в 2015 году. Коррекцию провели с помощью космического грузовика.
    Старт ракеты Союз ТМА-14М на космодроме Байконур
    Одна из двух солнечных батарей на пилотируемом "Союз ТМА-14М" не раскрылась - ЦУП
    01:23 26.09.2014
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    Одна из двух солнечных батарей на пилотируемом корабле "Союз ТМА-14М" в ходе его полета к МКС не раскрылась, сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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