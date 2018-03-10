На Землю вернулись космонавт Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции на орбите останутся российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.
Анатолий Иванишин (Россия), Такуя Ониши (Япония) и Кэйтлин Рубинс (США) выполнили на орбите 40 научных экспериментов. Большинство исследований касалось влияния условий космической среды на живые организмы и материалы.
Согласно информации представителя Центра управления полетами, космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин, астронавт JAXA Такуя Ониши и астронавт NASA Кэтлин Рубинс попрощались с остающимися на станции Сергеем Рыжиковым, Андреем Борисенко и Робертом Шейн Кимброу.
Как сообщили в подмосковном Центре управления полётами, грузовик доставил на МКС около 2,5 тонны грузов, в том числе "сухие" грузы, топливо, воду и сжатый кислород, а также рождественские и новогодние подарки для экипажа.
Из спускаемого аппарата вернулись космонавты Олег Кононенко (Роскосмос), Челл Линдгрен (NASA) и Кимия Юи (JAXA). Им на смену 15 декабря на МКС отправятся Юрий Маленченко (Роскосмос), Тимоти Копра (NASA) и Тимоти Пик (ЕSA).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".