Появилось видео, как кабриолет с полуголыми девушками влетел в магазин

Как сообщает The Mirror, в ДТП на машине стоимостью 270 тысяч фунтов стерлингов попал турист-миллиардер из Великобритании. В момент происшествия в салоне кабриолета вместе с ним находились две девушки в бикини. Все трое скрылись с места происшествия, бросив разбитую машину.

По словам очевидцев, в машине в момент ДТП громко звучала музыка, а девушки в бикини танцевали и делали селфи.

Личность водителя была установлена, его ищет местная полиция.

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