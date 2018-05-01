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    Появилось видео, как кабриолет с полуголыми девушками влетел в магазин

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    В сети появилось видео, как на испанской Мальорке дорогой кабриолет Rolls Royce влетает в витрину табачного магазина.
    Канал English Times на Youtube

    Как сообщает The Mirror, в ДТП на машине стоимостью 270 тысяч фунтов стерлингов попал турист-миллиардер из Великобритании. В момент происшествия в салоне кабриолета вместе с ним находились две девушки в бикини. Все трое скрылись с места происшествия, бросив разбитую машину.

    По словам очевидцев, в машине в момент ДТП громко звучала музыка, а девушки в бикини танцевали и делали селфи.

    Личность водителя была установлена, его ищет местная полиция.

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