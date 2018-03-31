Больничные клоуны. Шуты продлевают пациентам жизнь

РИА Новости Украина

Исцелять, заживлять, восстанавливать разрушенное через эмпатию – вот задача больничных клоунов, которые соберутся на всемирном конгрессе в Вене, чтобы поделиться всеми новостями и достижениями профессии, пишет Sputnik Испания.

Около 400 участников конгресса будут обмениваться опытом в течение трех дней, с 4 по 6 апреля, в Венском университете. Там будут не только клоуны, но и врачи, психологи, которые работают с посттравматическими расстройствами, и другие неравнодушные люди, которые интересуются синтезом оздоровления и искусства, объяснила Агустина Пеццани (Agustina Pezzani), одна из организаторов HCIM, Международного объединения больничных клоунов.

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Работа клоуна в области здравоохранения выходит далеко за пределы коридоров больницы, объяснила собеседница. Например, на фоне кризиса мигрантов, который накрыл Европу, клоуны ходят по жилищам беженцев и "работают с эмоциями, чтобы улучшить атмосферу, облегчить боль и принести радость".

@hcim2018 Больничные клоуны

Вот таким опытом и будут делиться в Вене. Это четвертый международный конгресс по теме. Ранее мероприятие проводилось в Израиле, Италии и Португалии. По словам Пеццани, в настоящий момент движение клоунов и паяцев проходит очень интересный этап развития.

"В Латинской Америке и в мире движение растет, в Азии традиционно нет такой фигуры, как театральный клоун, но в конференции принимают участие представители Малайзии и Тайваня (Китай), которые стали первопроходцами в этом деле", – пояснила она.

Между тем, другие организации, которые подтвердили свое участие в конгрессе в Вене, уже имеют многолетний опыт не только в технике клоунады, но и в исследовании того, как она влияет на пациентов. Например, Dream Doctors, — израильская организация, при которой есть исследовательский центр.

@hcim2018 Больничные клоуны

"У них есть исследовательский отдел, который занимается исключительно изучением конкретных случаев, например, как клоуны влияют на применение анестезии у детей определенного возраста. Это интересно, потому что есть исследования, которые показывают, что в присутствии клоунов дети боятся меньше и больше расслаблены, поэтому нужно использовать меньше седативных средств, или можно избежать использования некоторых методов", — сказала Пеццани.

В Латинской Америке начинают складываться партнерства между университетами и группами больничных клоунов, чтобы лучше понять, как эти люди помогают. Например, существует организация Doutores da Alegría в Бразилии, которая проводила соответствующие исследования.

В мероприятии примут участие представители практически всех стран Европы и Латинской Америки, а также Нигерии, Танзании или Эфиопии. По словам собеседницы Спутника, которая была больничным клоуном в Уругвае, Португалии и Австрии, это искусство имеет универсальные элементы, которые применимы к людям независимо от их происхождения. Речь идет о том, чтобы "приносить радость и свет тем, кто страдает" через эмпатию.

@hcim2018 Больничные клоуны

Новые технологии – это новый вызов и новые возможности для клоунов. Например, группа из Нидерландов поделится в Вене своим опытом "клоунов 4.0". Они работают с пациентами через электронные устройства посредством видеосвязи, когда запрещено физическое присутствие в палатах.

Что делает присутствие клоуна позитивным при лечении травмы?

"Я думаю, речь идет о чем-то очень базовом и общечеловеческом в ситуации госпитализации в любой стране. Это та ранимость, которую чувствует человек, оказавшись в замкнутом пространстве не по своему решению, а из-за травмы, болезни или психологической проблемы", — сказала Пеццани.

@hcim2018 Больничные клоуны

В случае с беженцами, "существует огромная потребность в выживании и адаптации". Они должны в рекордные сроки выучить местный язык, а травма изгнания усугубляется условиями, в которых они живут, без личного пространства, где люди разных культур вынуждены сосуществовать рядом, объединенные только статусом беженцев.

По словам Пеццани, клоуны возвращают нас в мир детства и помогают расслабиться и не вести себя в соответствии со строгим кодексом взрослого поведения.

"Это кажется таким простым, но нам очень тяжело этого добиться", – заключила она.

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