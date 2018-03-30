В Испании схвачен главарь киберграбителей украинского происхождения

Владимир Матвеев, обозреватель

Полиция Испании при сотрудничестве с правоохранительными органами других стран задержала 34-летнего украинца Дениса К., подозреваемого в причастности к кибератакам против банков в России и других странах мира. По подсчетам "Лаборатории Касперского", ущерб достиг не менее 1 млрд. долларов США.

"6 марта в Аликанте был арестован Денис К., "гений информатики", как называют его следователи", — пишет El Pais. Группировка получала доступ практически ко всем банкам в России; основные разворовывания были осуществлены украинцем, который был "мозговым центром" группировки под названием Cobalt, в банках России.

"Подозреваемый, имеющий двойное гражданство, доставил много хлопот полиции Испании и ЕС, а также других стран, возглавляя банду, которая создавала вирусы, атаковавшие в основном российские банки", — сообщают журналисты Луис Донсель и Оскар Лопес-Фонсека в издании El Pais.

Об аресте 34-летнего украинца Дениса К., который с 2014 года проживал в испанском городе Аликанте, сообщил 26 марта на пресс-конференции в Мадриде министр иностранных дел Испании Хуан Игнасио Сойдо. По данным испанского министра, речь идет о наиболее опасном киберпреступнике из всех, которых когда-либо удавалось обезвредить испанской полиции. По данным следствия, жертвами хакера стали свыше 100 банков в 40 странах. Но, основные разворовывания были им осуществлены в банках РФ, передает DW.

Как сообщает немецкое издание, операцию по поиску и изобличению хакера испанцы вели три года при содействии Интерпола и Федерального Бюро Расследований. Министр Сойдо заявил также, что, по предварительным данным, "сумма похищенного превышает 1 млрд евро, хотя "речь может идти и о значительно большей сумме — вплоть до 10 миллиардов", передает DW.

Как пишут корреспонденты El Pais, "как пояснил комиссар Рафаэль Перес, возглавляющий Отдел расследований в области технологий (UIT), группировка во главе с Денисом К. (женатым, имеющим высшее образование в области информатики, в Аликанте он жил богато) проникала в банки, чтобы дистанционно опустошать банкоматы, менять состояние счетов, совершая крупные транзакции, или менять сальдо вкладов, открытых его преступной группировкой".

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По имеющимся у комиссара данным, украинец "разработал ряд вирусов, с помощью которых проникал в компьютерные сети банков". Деньги из них выводились "путем переводов на счета многочисленных сообщников в разных странах — 15 из них уже выявлено — или же изымались непосредственно из банкоматов, которые "управлялись" хакером за тысячи километров". За услуги сообщники получали половину украденной суммы, а остальное пересылали лидеру группы, который хранил награбленное в криптовалюте.

У хакера также "имелась колоссальная инфраструктура для майнинга биткойнов, предназначенная для отмывания средств, полученных от противозаконной деятельности", сообщает испанское издание.

Испанская газета описывает структуру преступной группировки следующим образом: "технический блок во главе с арестованным, в котором состояли еще три человека, занимался разработкой вирусов, которые массово рассылались по электронной почте под видом писем от компаний, с которыми банки имели дело. Едва скачивались файлы, приложенные к этим письмам (обычно в форматах.rtf и.doc), подключался другой член банды, отвечавший за наращивание привилегий в компьютерной системе. В этот момент киберграбителям удавалось совершать мошенничество для доступа к счетам и в системы банков — практически всех банков, существующих в России, а также некоторых банков в Белоруссии, Азербайджане, Казахстане, в Украине и на Тайване".

Как сообщается, "при каждой атаке на банк преступники обычно получали в среднем полтора миллиона евро".

Отмечается, что второй блок банды составляли так называемые "мулы", которые "приходили к взломанным банкоматам и забирали деньги". Все мулы были членами мафиозной молдавской группировки.

По данным испанского издания, за последние пять лет Денис К. и его группировка разработали три типа вирусов: "С 2017 года Денис К. работал над новым инструментом, который до момента его ареста пока не применялся. Когда инструмент уже был готов к использованию, группировка опробовала его эффективность при незаметном внедрении в операционные системы банков всего мира, в том числе испанских".

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Группировка "планировала ограбления в ближайшем будущем с помощью этого нового вируса", но была задержана и взята под стражу. При этом Денис К., взятый под стражу, согласно El Pais, единственный, кто арестован по этому делу на испанской территории.