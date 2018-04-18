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    Культура

    Звезда Голливуда 68-летний Ричард Гир женился в третий раз

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    Всемирно известный актер Ричард Гир женился в третий раз на избраннице, которая младше его на 33 года.
    Ричард Гир и Алехандра Сильва
    Tobias SCHWARZ / AFP

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Голливудский актер, 68-летний Ричард Гир женился в третий раз. Его избранницей стала 35-летняя испанская бизнес-леди Алехандра Сильва. 

    По информации испанских СМИ, пара поженилась в начале апреля, а свадебное торжество состоится 6 мая в доме Гира в Нью-Йорке. 

    Отметим, встречаться влюбленные начали три года назад. А в конце 2017 года Ричард Гир сделал вАлехандре предложение, подарив кольцо с внушительным бриллиантом.

    Eli Gorostegi / AFP
    Ричард Гир и Алехандра Сильва

    Ричард Гира был женат дважды. Его первая супруга — супермодель Синди Кроуфорд. Вторая — актриса Кэри Лоуэлл родила Гиру  сына Гомера. 

    Для 35-летней Сильвы этот брак тоже не первый.

    Напомним, глава "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что решил расписаться со своей гражданской супругой Роситой.

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