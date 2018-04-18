Звезда Голливуда 68-летний Ричард Гир женился в третий раз

Tobias SCHWARZ / AFP

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Голливудский актер, 68-летний Ричард Гир женился в третий раз. Его избранницей стала 35-летняя испанская бизнес-леди Алехандра Сильва.

По информации испанских СМИ, пара поженилась в начале апреля, а свадебное торжество состоится 6 мая в доме Гира в Нью-Йорке.

Отметим, встречаться влюбленные начали три года назад. А в конце 2017 года Ричард Гир сделал вАлехандре предложение, подарив кольцо с внушительным бриллиантом.

Eli Gorostegi / AFP Ричард Гир и Алехандра Сильва

Ричард Гира был женат дважды. Его первая супруга — супермодель Синди Кроуфорд. Вторая — актриса Кэри Лоуэлл родила Гиру сына Гомера.

Для 35-летней Сильвы этот брак тоже не первый.

Напомним, глава "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что решил расписаться со своей гражданской супругой Роситой.