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    Культура

    Известная актриса в 44 года показала, как выглядит без макияжа

    (обновлено: )36711
    44-летняя актриса Пенелопа Крус, жена Хавьера Бардема, мама двоих детей показала, что без макияжа выглядит свежо и молодо.
    Пенелопа Крус
    penelopecruzoficial

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Всемирно известная испанская актриса Пенелопа Крус отдохнула в Дубае и поделилась со своими поклонниками селфи без макияжа.

    44-летняя жена Хавьера Бардема, мама двоих детей показала, что выглядит свежо и молодо. 

    penelopecruzoficial
    Пенелопа Крус без макияжа
    penelopecruzoficial
    Юная Пенелопа Крус

    Кроме того актриса выложила фото себя в 15-летнем возрасте.

    Ранее сообщалось, что российская актриса и телеведущая Настасья Самбурская перепугала поклонников. Актриса показала снимок, на котором она лежит на больничной кровати с перебинтованной головой. Кадр девушка разместила на своей странице в Instagram.

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