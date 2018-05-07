Известная актриса в 44 года показала, как выглядит без макияжа

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Всемирно известная испанская актриса Пенелопа Крус отдохнула в Дубае и поделилась со своими поклонниками селфи без макияжа.

44-летняя жена Хавьера Бардема, мама двоих детей показала, что выглядит свежо и молодо.

penelopecruzoficial Пенелопа Крус без макияжа

penelopecruzoficial Юная Пенелопа Крус

Кроме того актриса выложила фото себя в 15-летнем возрасте.

Ранее сообщалось, что российская актриса и телеведущая Настасья Самбурская перепугала поклонников. Актриса показала снимок, на котором она лежит на больничной кровати с перебинтованной головой. Кадр девушка разместила на своей странице в Instagram.