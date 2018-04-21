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    СМИ сообщают о сенсационном контракте "Реала" и Роналду

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    По информации испанских СМИ, президент мадридского клуба Флорентино Перес намерен улучшить действующее соглашение с Роналду после финала Лиги чемпионов.
    Криштиану Роналду
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Руководство мадридского "Реала" готово до чемпионата мира 2018 года подписать новый контракт с португальским футболистом Криштиану Роналду, сообщает AS.

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    Президент мадридского клуба Флорентино Перес намерен улучшить действующее соглашение с Роналду после финала Лиги чемпионов. По информации издания, португальский форвард на данное решение отреагировал положительно.

    Отмечается, что срок нового контракта с 33-летним форвардом останется прежним — до июня 2021 года. По данным СМИ, сейчас Роналду получает 21 миллион евро в год. По новому соглашению он будет получать более 30 миллионов в год, что сопоставимо с контрактом бразильца Неймара из французского "Пари Сен-Жермен".

    Ранее сообщалось, что тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" Паулу Фонсека нашел себе новую любовь в Украине, его избранницей стала 27-летняя Екатерина Остроушко, пресс-секретарь Рината Ахметова. 

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