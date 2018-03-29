Роналду придет на бой украинского боксера в США

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Менеджер чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко Эгис Климас пригласил португальского футболиста мадридского "Реала" Криштиану Роналду на бой украинского боксера против венесуэльца Хорхе Линареса.

"Договорились с Криштиану, что он 12 мая посетит бой Ломаченко – Линарес в Madison Square Garden в Нью-Йорке", – написал Климас на своей странице в Instagram.

klimasmanagement/Instagram, 29 марта 2018

Ранее Василий Ломаченко сообщил, что подарил свои боксерские перчатки лучшему футболисту мира, обладателю "Золотого мяча", нападающему мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.