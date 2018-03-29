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    Роналду придет на бой украинского боксера в США

    (обновлено: )81
    Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас сообщил, что Криштиану Роналду пообещал прийти на бой украинского боксера против венесуэльца Хорхе Линареса, который состоится 12 мая.
    Криштиану Роналду
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Менеджер чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко Эгис Климас пригласил португальского футболиста мадридского "Реала" Криштиану Роналду на бой украинского боксера против венесуэльца Хорхе Линареса.

    "Договорились с Криштиану, что он 12 мая посетит бой Ломаченко – Линарес в Madison Square Garden в Нью-Йорке", – написал Климас на своей странице в Instagram.

    klimasmanagement/Instagram, 29 марта 2018

    Ранее Василий Ломаченко сообщил, что подарил свои боксерские перчатки лучшему футболисту мира, обладателю "Золотого мяча", нападающему мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

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