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    Роналду и Буффон расцеловались после скандального матча

    (обновлено: )206
    Во время флеш-интервью в микст-зоне к Буффону подошел Криштиану Роналду. Он обнял голкипера и что-то сказал ему на ухо. А потом они расцеловались.
    Криштиану Роналду
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Ответный четвертьфинал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом" завершился драматично.

    По ходу встречи туринскому клубу удалось отыграть три мяча, однако в компенсированное время рефери назначил пенальти в ворота "Ювентуса". Вспыливший голкипер итальянцев Джанлуиджи Буффон набросился на арбитра и был удален с поля.

    Пенальти четко реализовал Криштиану Роналду, что вывело "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух матчей. В гостях "Королевский клуб" выиграл – 3:0, а дома проиграл – 1:3.

    ​После игры Буффон заявил, что у судьи мусорное ведро вместо сердца. Интересно, что во время флеш-интервью в микст-зоне к Буффону подошел Криштиану Роналду. Он обнял голкипера и что-то сказал ему на ухо. А потом они расцеловались.

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