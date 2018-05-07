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    Культура

    В Испании выбрали самого красивого мужчину года

    (обновлено: )166
    В рамках конкурса Мистер Испания участники позировали в национальных костюмах, в плавках и в строгих костюмах, отвечали на вопросы ведущих.
    Победитель конкурса красоты конкурс Мистер Испания - 2018
    @Lecturas

    КИЕВ, 7 мая – РИА Новости Украина. В городе Лос-Реалехос (остров Тенерифе, Канарские острова, Испания) состоялся конкурс Мистер Испания — 2018, сообщили РИА Новости в мэрии. Самым красивым мужчиной был признан уроженец Вальядолида Хесус Кольядо.

    За звание самого красивого мужчины страны боролись 52 участника, представляющие все испанские провинции и два автономных города Сеуту и Мелилью.

    Победа Кольядо стала сюрпризом – он занял на региональном конкурсе в Вальядолиде второе место, однако победитель не смог принять участие в финале на Тенерифе.

    @nortecastilla
    Победитель конкурса красоты конкурс Мистер Испания - 2018

    25-летний Хесус Кольядо получил специальность преподавателя начальных классов английского и физкультуры, в будущем он собирается стать полицейским.

    Звания "Мистер симпатий", которого выбирают сами участники конкурса, удостоился уроженец Саморы Альваро Гихарро.

    В рамках соревнований участники позировали в национальных костюмах, в плавках и в строгих костюмах, отвечали на вопросы ведущих.

    Конкурс Мистер Испания проводится в стране с 2013 года.

    Ранее сообщалось, что в Австралии в финал соревнования "Мисс Maxim — 2018" вышла 47-летняя Джина Стюарт, недавно ставшая бабушкой. У женщины четверо детей, которых она воспитала в одиночку, и маленькая внучка. За время конкурса австралийка обошла несколько сотен девушек, которые годятся ей в дочери.

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