Анна Музычук, как и накануне, нанесла поражение российской шахматистке Александре Костенюк. Соперница украинки по финалу определится по итогам противостояния китаянки Тань Чжунъи и Харики Дронавалли из Индии.
Украинка Анна Музычук за выход в финал поспорит с россиянкой Александрой Костенюк. Чемпионат мира проходит по нокаут-системе. В пяти первых кругах играются матчи из двух партий с контролем времени FIDE.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".