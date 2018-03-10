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    Анна Музычук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Анна Музычук и Криштиану Роналду
    Украинская шахматистка Музычук обменялась футболками с Роналду
    10:10 02.03.2018
    162
    На арене мадридского клуба состоялась встреча украинской шахматистки и звезды мирового футбола. Музычук и Роналду обменялись футболками. Также Анна Музычук встречалась с президентом "Реала".
    Анна Музычук/Facebook, 29 декабря 2017
    Пост шахматистки Музычук стал самым популярным в Украине
    14:52 29.12.2017
    422
    На момент публикации пост шахматистки Анны Музычук, опубликованный 23 декабря, собрал 17 тысяч комментариев, 136 тысяч "лайков" и более 63 тысячи репостов.
    Анна Музычук на ЧМ по шахматам в Тегеране
    Украинская шахматистка Анна Музычук может лишиться чемпионских титулов
    02:42 27.12.2017
    1771
    О своем намерении не ехать на ЧМ в Саудовскую Аравию Анна Музычук заявила еще в ноябре 2017 года, вскоре после того, как сыграла на чемпионате в Иране, где ей пришлось играть в специальном платке.
    Анна Музычук на ЧМ по шахматам в Тегеране. Архивное фото
    Украинская шахматистка победила на чемпионате Европы по быстрым шахматам
    23:31 22.10.2017
    91
    В заключительном туре Музычук победила француженку Полин Гишар. Россиянка Александра Горячкина, в последнем туре нанесшая поражение польке Кляуде Кулен, в итоге стала третьей.
    Анна Музычук
    Порошенко наградил орденом княгини Ольги III степени Анну Музычук
    16:12 11.03.2017
    122
    Петр Порошенко поблагодарил шахматистку за ее достижения: "Орден Княгини Ольги III степени - это символ того огромного дела, которое вы делать для всей Украины".
    Анна Музычук
    Украинка Музычук стала вице-чемпионкой мира по шахматам
    14:21 03.03.2017
    149
    Первая партия Анны Музычук и китаянки Тан Чжунъи в рапиде на Чемпионате мира среди женщин по классическим шахматам завершилась ничьей, однако во второй партии украинка потерпела поражение.
    Украинка Анна Музычук против китаянки Тань Чжунъи в финале ЧМ по шахматам
    Музычук сыграла вничью в четвертой партии финала ЧМ по шахматам
    16:09 02.03.2017
    69
    По итогам четвертой партии счет в финальной схватке между Анной Музычук и Тань Чжунъи стал 2-2. Чемпионка мира определится на тай-брейке, который пройдет в пятницу.
    Украинка Анна Музычук против китаянки Тань Чжунъи в финале ЧМ по шахматам
    Музычук выиграла третью партию финала ЧМ по шахматам
    17:39 01.03.2017
    123
    В первой партии финала Анна Музычук и Тань Чжунъи разошлись ничьей. Во второй партии победила китаянка, а в третьей - украинка. Следующая партия финала пройдет 2 марта.
    Анна Музычук на ЧМ по шахматам в Тегеране
    Украинка Музычук проиграла во второй партии финала ЧМ по шахматам
    23:27 28.02.2017
    102
    Чемпионат мира в Тегеране проходит по нокаут-системе, в финале играются четыре партии. После двух партий общий счет противостояния - 1,5:0,5 в пользу китаянки.
    Анна Музычук на ЧМ по шахматам в Тегеране
    Музычук сыграла вничью в первой партии финала ЧМ по шахматам
    18:59 27.02.2017
    110
    Партия, в которой белыми фигурами играла украинка Анна Музычук, завершилась после 42-го хода. Соперницей украинки была китайская шахматистка Тань Чжунъи.
    Анна Музычук на ЧМ по шахматам в Тегеране
    Украинка Музычук пробилась в финал ЧМ по шахматам в Тегеране
    15:49 24.02.2017
    169
    Анна Музычук, как и накануне, нанесла поражение российской шахматистке Александре Костенюк. Соперница украинки по финалу определится по итогам противостояния китаянки Тань Чжунъи и Харики Дронавалли из Индии.
    Анна Музычук в хиджабе на ЧМ по шахматам в Тегеране
    Музычук выиграла в первой партии полуфинала ЧМ по шахматам в Тегеране
    21:28 23.02.2017
    88
    Украинка Анна Музычук в четверг победила россиянку Александру Костенюк. Партия завершилась после 64-го хода. Вторые полуфинальные партии пройдут в пятницу.
    Анна Музычук в хиджабе на ЧМ по шахматам в Тегеране
    Анна Музычук пробилась в полуфинал ЧМ по шахматам в Тегеране
    23:28 21.02.2017
    98
    Украинка Анна Музычук за выход в финал поспорит с россиянкой Александрой Костенюк. Чемпионат мира проходит по нокаут-системе. В пяти первых кругах играются матчи из двух партий с контролем времени FIDE.
    Шахматистка Анна Музычук
    Музычук обыграла россиянку и вышла в третий круг ЧМ по шахматам
    09:53 16.02.2017
    91
    В первом матче Анна Музычук выиграла у Алины Кашлинской белыми фигурами, а в среду сыграла вничью черными. Чемпионат мира проходит в столице Ирана Тегеране по нокаут-системе.
    Шахматистка Анна Музычук
    Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
    18:58 28.12.2016
    71
    В ходе всего турнира по быстрым шахматам, который проходит в Катаре, украинка не проиграла ни одной партии. С победой Анну Музычук поздравил глава государства Петр Порошенко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Анна Музычук и Криштиану Роналду
    Украинская шахматистка Музычук обменялась футболками с Роналду
    10:10 02.03.2018
    162
    На арене мадридского клуба состоялась встреча украинской шахматистки и звезды мирового футбола. Музычук и Роналду обменялись футболками. Также Анна Музычук встречалась с президентом "Реала".
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