Роналду забил свой 300-й гол в чемпионате Испании

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Мадридский "Реал", в составе которого дублем отметился португальский футболист Криштиану Роналду, обыграл на своем поле "Хетафе" в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в субботу на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Роналду отличился на 45-й и 78-й минутах, а еще один мяч забил Гарет Бейл (24). У "Хетафе", который с 47-й минуты действовал в меньшинстве после удаления Лоика Реми, с пенальти отличился Франсиско Портильо (65).

Первый гол Роналду в матче стал для него 300-м в рамках чемпионатов Испании.

"Реал" набрал 54 очка и занимает третье место в таблице чемпионата Испании, уступая мадридскому "Атлетико" 7 очков, а лидирующей "Барселоне" — 12. "Хетафе" с 36 очками замыкает первую десятку турнирной таблицы.

Ранее, после матча против "Пари Сен-Жермен", Роналду стал первым в истории футболистом, которому удалось забить 100 голов в Лиге чемпионов за один клуб.