Украинская шахматистка Музычук обменялась футболками с Роналду

Фото facebook.com/anna.muzychuk.9

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Украинская шахматистка Анна Музычук, которая являлась чемпионом мира по быстрым шахматам, посетила стадион мадридского "Реала".

Об этом Анна написала на своей странице в Facebook. Самым ярким моментом экскурсии стала встреча со звездой мирового футболу Криштиану Роналду.

"В прошлую субботу я имела удовольствие посетить "Сантьяго Бернабеу" и встретиться с президентом "Реала" Флорентино Пересом и игроками клуба. Обмен футболками с Криштиану Роналду был особенно памятным", — поделилась эмоциями Музычук.

Напомним, что пост Анны в Facebook о бойкоте чемпионата мира в Саудовской Аравии стал самым популярным в истории украинского Facebook. Тогда украинка отказалась выступать в арабской стране из-за запретов и ограничений, действующих в отношении женщин и девушек.