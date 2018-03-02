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    Украинская шахматистка Музычук обменялась футболками с Роналду

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    На арене мадридского клуба состоялась встреча украинской шахматистки и звезды мирового футбола. Музычук и Роналду обменялись футболками. Также Анна Музычук встречалась с президентом "Реала".
    Анна Музычук и Криштиану Роналду
    Фото facebook.com/anna.muzychuk.9

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Украинская шахматистка Анна Музычук, которая являлась чемпионом мира по быстрым шахматам, посетила стадион мадридского "Реала".

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    Во время матча Латвии и Португалии мальчик выбежал на поле обнять Роналду

    Об этом Анна написала на своей странице в Facebook. Самым ярким моментом экскурсии стала встреча со звездой мирового футболу Криштиану Роналду.

    "В прошлую субботу я имела удовольствие посетить "Сантьяго Бернабеу" и встретиться с президентом "Реала" Флорентино Пересом и игроками клуба. Обмен футболками с Криштиану Роналду был особенно памятным", — поделилась эмоциями Музычук.

    Напомним, что пост Анны в Facebook о бойкоте чемпионата мира в Саудовской Аравии стал самым популярным в истории украинского Facebook. Тогда украинка отказалась выступать в арабской стране из-за запретов и ограничений, действующих в отношении женщин и девушек.

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