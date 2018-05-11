Роналду заинтересовался женским футболом

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду выступит в роли исполнительного продюсера телесериала о женском футболе, сообщает Hollywood Reporter.

Социальная сеть Facebook сделала заказ на футбольную драму, в которой исполнительным продюсером должен стать Роналду. В сериале, сценарий к которому напишут создатели "Мемфис Бит" (Memphis Beat) Лиз Гарсия и Джо Харто, действие развернется вокруг школьной команды в штате Нью-Йорк.

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"В свободное время я люблю смотреть качественные телепередачи. Для меня стать исполнительным продюсером сериала — потрясающий опыт, особенно учитывая то, какие талантливые люди будут неустанно трудиться, чтобы проект был реализован. История моей жизни имеет много общего со взлетами и падениями, которые предстоит пережить команде в сериале", — сказал 33-летний португальский форвард.

Роналду — пятикратный обладатель награды "Золотой мяч", чемпион Европы, четырехкратный победитель Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что, несмотря на полученную недавно травму, Роналду сыграет в финальном матче Лиги чемпионов-2017/18 против "Ливерпуля", который состоится в Киеве 26 мая.