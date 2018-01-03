"Зарю" покинули пять футболистов

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Луганскую "Зарю" покинули сразу пять игроков, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Согласно сообщению, истекли сроки арендного соглашения у Дмитрия Гречишкина, права на которого принадлежат "Шахтеру", и у Владислава Калитвинцева, который принадлежит "Динамо". Оба игрока вернулись в расположение своих клубов.

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Кроме того, завершились контракты у трех игроков "Зари". "Нас покидают голкипер Алексей Шевченко и защитники Артем Сухоцкий и Андрей Пилявский", — говорится в сообщении.

В декабре луганская "Заря" проиграла в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Атлетика" и вылетела из турнира.