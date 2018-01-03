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    "Зарю" покинули пять футболистов

    (обновлено: )179
    Истекли сроки арендного соглашения у Дмитрия Гречишкина и Владислава Калитвинцева. Оба игрока вернулись в расположение своих клубов - "Шахтера" и "Динамо" соответственно. Из клуба также ушли Алексей Шевченко, Артем Сухоцкий и Андрей Пилявский.
    Футбольный мяч на ЧМ-2014
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Луганскую "Зарю" покинули сразу пять игроков, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

    Согласно сообщению, истекли сроки арендного соглашения у Дмитрия Гречишкина, права на которого принадлежат "Шахтеру", и у Владислава Калитвинцева, который принадлежит "Динамо". Оба игрока вернулись в расположение своих клубов.

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    Кроме того, завершились контракты у трех игроков "Зари". "Нас покидают голкипер Алексей Шевченко и защитники Артем Сухоцкий и Андрей Пилявский", — говорится в сообщении.

    В декабре луганская "Заря" проиграла в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Атлетика" и вылетела из турнира. 

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