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    Спорт

    Аргентинский футболист едва не лишился зрения из-за взорвавшейся петарды

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    Футболист пытался зажечь пиротехнику, и она взорвалась у него в руках. Из-за этого 30-летний аргентинец едва не лишился зрения. В результате происшествия у спортсмена зафиксированы сильные ожоги лица.
    Лукас Вьятри
    Roberto Moar в twitter

    КИЕВ, 2 дек — РИА Новости Украина. Нападающий уругвайского футбольного клуба "Пеньяроля" Лукас Вьятри стал жертвой несчастного случая в ночь на католическое Рождество, сообщает "Советский спорт".

    Футболист пытался зажечь пиротехнику, и она взорвалась у него в руках. Из-за этого 30-летний аргентинец едва не лишился зрения.

    В результате происшествия у спортсмена зафиксированы сильные ожоги лица, из-за чего команда не сможет рассчитывать на форварда на протяжении двух месяцев.

    Вьятри является воспитанником "Боки Хуниорс". За свою карьеру он поиграл в Эквадоре, Венесуэле, Мексике и Китае. Также на его счету три матча за сборную Аргентины.

    Ранее сообщалось, что в ночь на 1 января в Каменском (Днепропетровская область) произошел пожар в многоэтажном жилом доме. На пятом этаже здания загорелась трехкомнатная квартира. По предварительной информации, в пластиковую обшивку балкона попала выпущенная петарда, вследствие чего началось задымление.

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