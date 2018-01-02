Аргентинский футболист едва не лишился зрения из-за взорвавшейся петарды

КИЕВ, 2 дек — РИА Новости Украина. Нападающий уругвайского футбольного клуба "Пеньяроля" Лукас Вьятри стал жертвой несчастного случая в ночь на католическое Рождество, сообщает "Советский спорт".

Футболист пытался зажечь пиротехнику, и она взорвалась у него в руках. Из-за этого 30-летний аргентинец едва не лишился зрения.

Lucas Viatri sufrió un accidente con pirotecnia y casi pierde la vista. pic.twitter.com/jVNpLqzOVx — Roberto Moar (@Roberto_Moar) 31 декабря 2017 г.

В результате происшествия у спортсмена зафиксированы сильные ожоги лица, из-за чего команда не сможет рассчитывать на форварда на протяжении двух месяцев.

Вьятри является воспитанником "Боки Хуниорс". За свою карьеру он поиграл в Эквадоре, Венесуэле, Мексике и Китае. Также на его счету три матча за сборную Аргентины.

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